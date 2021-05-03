Шевченко намерен покинуть сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил желание перейти на клубную работу.

В интервью Radio 24 наставник "желто-синих" отметил, что хотел бы тренировать итальянскую команду, а также заявил, что его мечта – тренировать "Милан".

"Я хотел бы тренировать в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб. Сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины. Скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, а после него посмотрю по сторонам. "Милан" – это мечта", – заявил Шевченко.

Отметим, что контракт Андрея с Украинской ассоциацией футбола действует до конца чемпионата мира 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал расширенную заявку сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы 2020 года.