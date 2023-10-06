Ребров вновь изменил состав сборной Украины: в резерве остался лишь один футболист

Главный тренер сборной Украины по футболу внес новые коррективы в состав команды, которая 14 и 17 октября проведет очередные матчи отборочного турнира к чемпионат Европы-2024 с Северной Македонией и Мальтой соответственно. Наставник "сине-желтых" решил перевести из резерва в основу защитника "Днепра-1" Александра Сватка.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом причины такого решение не называются. Таким образом в резервном списке остался лишь правый защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик. Ранее Реброва заменил капитана Андрея Ярмоленко на нападающего "Сандерленда" Назария Русина, а Виктора Цыганкова – на Александра Пихаленка.

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СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо" Киев), Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

Резервный список: Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, вингер сборной Украины Михаил Мудрик отметился дебютным голом за лондонский "Челси". Также наш футболист получил небольшое повреждение.

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