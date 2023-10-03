Ребров изменил состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024: кого вызвали вместо одного из лидеров

Главный тренер сборной Украины Сергей Реборов определился с заменой лидеру команды Виктору Цыганкову, который не поможет "сине-желтым" в матчах отбора к чемпионату Европы-2024 с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября). Наставник решил перевести в основной состав хавбека "Днепр-1" Александра Пихаленка.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбол (УАФ). Отмечается, что Пихаленок присоединиться к сборной на тренировочном сборе, который стартует уже 8 октября в Праге.

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Ранее стало известно, что повреждение также получил вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Накануне футболист отметился первым голом в составе лондонской команды.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин вошел в топ-2 лучших в матче лиссабонской "Бенфики" и "Порту".

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