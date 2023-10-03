Тренер 'Челси' объяснил неожиданную замену Мудрика после первого гола за команду

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик был заменен в перерыве матча лондонских "Челси" и "Фулхэма" из-за жалоб на боли в передней поверхности бедра. Наш соотечественник в этой встрече провел дебютный гол за "аристократов" и показал хорошую игру, но неожиданно не вышел на второй тайм поединка.

Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино, пишет портал football.london. Он выразил надежду на то, что это все лишь мышечное повреждение, которое не окажет серьезного влияния на Мудрика и тот не выпадет из состава.

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"Рад за Мудрика. Миша забил свой первый гол в Премьер-лиге. Надеюсь, что Миша не станет большой проблемой, потому что он что-то почувствовал в бедре в конце первого тайма. Нам надо это оценить. Ему было некомфортно продолжать игру. Надеюсь, уже в субботу он будет доступен. Мудрик играл, потому что заслуживал, потому что на тренировках он показывает, что он этого заслуживает. Он был по-настоящему сосредоточен, и его результаты на тренировках вселяют в нас уверенность, позволяющую выпустить его на поле", – сказал аргентинский наставник "Челси".

Напомним, лондонцы обыграли "Фулхэм" 2:0 и добыли первую победу в Премьер-лиге с конца августа, когда разгромили на своем поле "Лутон". Более того, "синие" прервали свою 300-минутную безголевую серию в чемпионате. Следующий поединок команда Мудрика проведет на выезде против "Бернли" 7 октября (начало – в 17:00 по киевскому времени).

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный легионер сборной Украины Виктор Цыганков не поможет команде в октябрьских матчах из-за травмы, которую он получил в игре "Жироны" с мадридским "Реалом".

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