Ребров – в топ-5 тренеров сборной Украины. Какой в этом году была команда под его руководством

Этот год сборная Украины полностью провела под руководством Реброва, уже 18 тренером первой команды за всю ее историю. И впечатления фанатов от матчей футболистов очень разнятся. Результаты тоже сомнительны, хотя между ними есть место и для отдельных моментов позитива. Как подытожить этот очередной отрезок нашей футбольной истории? Разбирается OBOZ.UA.

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Ребров – долгожитель тренерского поприща Украины

Матчем Лиги наций против Албании Сергей Ребров достиг отметки в 22 поединка у руля сборной, чем ворвался в топ-5 тренеров по количеству матчей, сдвинув Михайличенко. За 2024 год он оставил позади Буряка, Лобановского, Петракова и Базилевича. Впереди – 4 именитых коучи, у которых 30+ игр.

За этот год команда провела 11 официальных матчей в трех турнирах: доотбор на Евро, собственно Евро и новая Лига наций. Выделилась тенденция, что счет всегда шаток. Например, 4 раза мы выиграли с одинаковым счетом 2:1! За весь набор матчей на международной арене Украина только раз имела большую разницу мячей, когда проиграла Румынии. И только двоим удалось сыграть на ноль: против Бельгии на Евро (0:0) и с Грузией этой осенью (1:0). При Реброве команда ходит по тонкому льду и постоянно пытается его проломить своими же руками (точнее, ногами). Тренер в конце декабря дал интервью "Трибуне", где сказал, что продолжит все делать так, как и делал раньше. А что же наделал Ребров?

Украина съехала в рейтинге ФИФА

Это главный итог полного года Реброва, таким жестким образом показавший реальный уровень украинского национального футбола. На начало 2024 года в рейтинге ФИФА мы занимали 22-ю строчку и на падение откровенных намеков не было. Но так случилось. Обошли нас Южная Корея и Эквадор – Украина теперь 25-я.

В зоне УЕФА тоже грустно. События развились идентично, когда среди сборных континента желто-синие занимали 22-ю строчку и за один год и два больших форума продвинулись на 3 строчки. Подкреплено это и едва ли не самыми плохими клубными выступлениями в Европе, где ассоциация также упала. Общая тенденция такая же, как и впечатление: когда дно близко, нам стучат еще ниже.

Игра команды непонятна даже тренеру

Когда хочется понять – почему мы падаем в рейтингах и стали синонимом поражения – нужно разобраться в ключевых выводах года. Мы выделили три:

Вывод 1. Игроки перегорели от успеха. К лету украинский футбол был достаточно ярким. В УПЛ "Динамо" и "Шахтер" вели интересную битву вплоть до конца сезона. В Европе Довбик взял трофей Пичичи, Цыганков с "Жироной" вышел в ЛЧ, Зинченко чуть не взял АПЛ, вратари стали незаменимыми для своих команд. Кажется, что именно такое количество успеха и статус лучшего поколения фанатов и журналистов сбили настроение. Теперь мы все изучили, что нельзя выдавать такое признание, пока результат не конвертируется в реальное достижение. Первая проблема пришла не от травм или качества игры отдельных футболистов; она закралась на ментальном уровне.

Вывод 2. Украина не умеет давить. Вспомните ли вы за 11 матчей два равноценных тайма? Нет, потому что такого не было. Желто-синие выбирали один, где либо отдавались на полную и отбывали номер после перерыва, либо получали по голове за первые 45 минут и начинали реабилитацию за них во втором тайме. Почему? Футболисты приезжали отдохнуть под камерами. В них верят, на них все равно смотрят, а критика – ну есть и есть, зачем играть по полной? Это болезненный момент, ставший характеристикой Украины. Важной проверкой, убрали ли мы его, станет мартовская двухматчевая кампания против Бельгии в Лиге наций. Если и там не дожмем до конца - то не повод ли это задуматься о смене тренера?

Вывод 3. Зрелищности этого года не было. Как следствие всего вышеперечисленного – нам сложно смотреть футбол сборной. Это должна быть подборка самых ярких представителей отечественного спорта, но осенью выделился только Мудрик. Единственный игрок атаки, кто дал креативность и инициативу, пока другие хотели бежать. Как только Михаила закрывали, Украина садилась в лужу. Теперь он рискует надолго выпасть из футбола из-за допинга – у сборной не будет лидера? Отдельная роль у вратаря Трубина, возглавившего защиту и тянувшего немало ударов, но голкиперы не забивают голы и об этом тоже не стоит забывать. Ребров на этот счет… ничего не говорил. Его пресс-конференции после матчей были сложными для понимания, а позже, как кульминация, – попросил не оскорблять игроков и тренерский штаб. Хотя и указал, что команда молода, в ней не хватает взаимопонимания. Иногда игроки могут оказаться в одной зоне, потому что им там проще играть в своем клубе. Или бежать туда, куда пас никогда не планировался. Такое высказывание подытоживает проблему третьего вывода. И ее тоже нужно решить до Бельгии.

Но несмотря на все - в сборной есть кем увлекаться

Даже в такой нефутбольный год мы насобрали приятных событий. Заслуженно, Калюжный забрал статус "Дебют года". Бражка признали игроком, который больше спрогрессировал в главной команде страны. В целом только за 2024-й в сборной при Реброве дебютировали 8 игроков: Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Алексей Сыч, Иван Калюжный, Владимир Бражко, Александр Назаренко, Владислав Кабаев, Дмитрий Крыськив.

Разобрали и еще одну номинацию. Роман Яремчук, нападающий "Олимпиакоса", стал "Джокером года". В том же опросе УАФ он с огромным отрывом (85%) обошел Максима Таловерова и Александра Зубкова. Отдельная благодарность Реброву за Калюжного. Доверие к Супер-Ивану оправдалось стабильностью защиты против Грузии и Албании. Теперь это колосс опорной зоны; не слишком техничный, но с видением поля и пониманием своей роли в построении обороны. Хоть и с некоторыми импульсивными ошибками из-за нервотрепки. Кажется, выросла хорошая замена Степаненко.

Украинский футбольный год завершен. Главная команда узнала соперников квалификации Лиги наций и в борьбе за ЧМ-26. Это будет клише, если сказать "год был непростой". В этом году мы не испытали много хороших эмоций от украинского футбола всех уровней. А с учетом новых проблем, под вопросом и предстоящие выступления. Как фанаты мы очень надеемся, что сборная Украины вернет свой классический футбол, а Ребров, как тренер, настроит их на борьбу и самоотдачу. И, наконец, на стабильные победы.