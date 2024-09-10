Ребров назвал состав Украины на матч с Чехией: какие изменения после поражения от Албании

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на матч второго тура Лиги наций, в котором национальная команда сыграет с Чехией. Наставник "сине-желтых" сделал одно изменение в сравнении с поединком против Албании три дня назад, который был проигран 1:2.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Вернулся в расширенный состав сборной Реброва вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Из-за этого наставнику команды пришлось исключить многолетнего капитана киевского "Динамо", а ныне игрока бельгийского "Верстерло" Сергея Сидорчука.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С ЧЕХИЕЙ

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 5. Владислав Кабаев, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Александр Тимчик, 20. Михаил Мудрик, 21. Александр Пихаленок, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Напомним, что второй тур Лиги наций "сине-желтые" проведут во вторник, 10 сентября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров ответил на вопрос о поражении сборной Украины от Албании в стартовом туре Лиги наций, намекнув, что в нем нет ничего экстраординарного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!