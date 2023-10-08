Ребров исключил чемпиона мира из состава сборной Украины на матчи отбора Евро-2024

Голкипер мадридского "Реала" и победитель молодежного чемпионата мира-2019 Андрей Лунин не поможет сборной Украины по футболу. Главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров исключил 24-летнего вратаря из состава на поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Как сообщает УАФ, у Лунина возникли проблемы со спиной, из-за чего тот был вынужден покинуть расположение национальной команды. Для решение кадровой проблемы Сергей Станиславович срочно довызвал голкипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка.

Видео дня

В столицу Чехии, где состоится игра против Северной Македонии, уже прибыла основная группа из Киева, включающая пятерых динамовцев, административный и медицинский штаб. В течение дня приедет большинство сборников из других клубов.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо" Киев), Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия ), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

В резерве: Александр Тимчик ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, не поможет украинской сборной в матчах отбора к чемпионату Европы-2024 и Андрей Ярмоленко.

Ранее стало известно, что повреждение также получил вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который уже успел отметиться первым голом в составе лондонской команды. Кроме того, выбыл из состава Виктор Цыганков - ему уже нашли замену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!