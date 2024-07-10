'Реал' выдвинул ультиматум вратарю сборной Украины

Руководство мадридского "Реала" поставило вратарю сборной Украины Андрею Лунину жесткие условия по ответу на предложение продлить контракт до 2029 года. Боссы "королевского клуба" дали нашему соотечественнику срок до 15 июля, до которого он должен определиться со своим будущим в столице Испании.

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Об этом пишет портал Defensa Central. Лунин ранее принял решение начать подготовку вместе с командой к новому сезону, однако все еще не согласился переподписать действующий до будущего лета договор. Если до середины лета украинец не объявит, остается ли он в клубе или нет, руководство "Реала" начнет поиски замены Андрею.

При этом в Мадриде были бы рады сохранить украинца в своем составе, однако тот понимает, что не будет получать много игрового времени, находясь за спиной бельгийца Тибо Куртуа. В услугах нашего соотечественника больше всего заинтересован лондонский "Арсенал", который уже связался с "Реалом" по вопросу возможного трансфера.

Напомним, всего Лунин в минувшем клубном сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, форвард сборной Украины Артем Довбик принял решение продолжить карьеру в испанской "Жироне".

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