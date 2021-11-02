'Реал' – 'Шахтер': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" попытается поквитаться с мадридским "Реалом" в четвертом туре Лиги чемпионов за поражение в Киеве 0:5 двумя неделями ранее. Команда Роберто Де Дзерби сразится с грозным оппонентом на выезде в среду, 3 ноября.

Встречу примет знамениты стадион "Сантьяго Бернабеу". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Шахтер. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕАЛ – ШАХТЕР

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на стриминговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на видеоплатформе Volia TV. Здесь зрителям предложат традиционную аналитическую студию.

Видео дня

Кроме того, трансляцию из столицы Испании проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА РЕАЛ – ШАХТЕР

Очевидным фаворитом противостояния аналитики считают хозяев поля. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 1,24.

Ничья оценивается котировкой 6,00. А показатели на триумф "Шахтера" достигают уровня 13,00.

СУДЬИ НА РЕАЛ – ШАХТЕР

Обслуживать матч доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет Бенуа Бастьен.

Помогать ему будут лайнсмены Орельен Бертомье и Бенжамен Пажес. Роль четвертого рефери исполнит Жереми Пиньяр.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Вилли Делажо.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– Постараемся придумать хорошую стратегию на матч, чтобы выиграть, ведь это очень важно. Этот тур очень важен для всех команд. Это очень важный матч. Выигрыш или проигрыш многое изменит. Если мы проиграем, то будем обязаны побеждать в оставшихся двух матчах. Если выиграем, то практически сразу проходим дальше. Мы стремимся быть первыми, поэтому отдадим все, чтобы победить.

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтера":

– Мы не забивали еще в Лиге чемпионов, но это случайность. Против "Шерифа" у нас было 25 ударов. Против "Интера" было много шансов, да и с "Реалом". Мы не должны забывать, что играли без Траоре. Это не оправдание, это – факт. Но это тяжело. Дентиньо прилетел с нами. Он может сыграть, но я не знаю состав на игру. Буду принимать это решение перед матчем.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус, Бензема, Азар

"Шахтер": Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко, Марко Антонио – Тете, Фернандо, Соломон

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Горняки" находятся в сложном положении. Они находятся на последнем месте с одним очком и в случае поражения в Мадриде наверняка потеряют шансы даже на выход в Лигу Европы.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Поединок на "Бернабеу" станет шестым для команд. До этого три матча выиграл "Реал", в две встречи остались за "Шахтером". Разница мячей 15:8 в пользу испанцев.

Две недели назад в Киеве "сливочные" уничтожили соперника, забив пять безответных мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем с "Реалом донецкий "Шахтер" добыл разгромную победу в УПЛ.