"Реал", проигрывая 0:2, забил пять "Ливерпулю" в историческом матче Лиге чемпионов. Видео
Мадридский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил "Ливерпуль". Встреча на легендарном английском стадионе "Энфилд" завершилась со счетом 2:5.
Для "Ливерпуля" это стало антирекордом. Никогда в своей истории этот клуб не пропускал в домашней еврокубковой игре пять мячей.
Поединок начался для королевского клуба крайне неудачно. С интервалом в 14 минут гости пропустили два мяча, притом второй стал настоящим позорищем для бельгийского голкипера "сливочных" Тибо Куртуа.
Победный счет на табло продержался недолго. Уже через 7 минут Винисисус Джуниор сократил отставание, а на 36-й своим ляпом отметился уже бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон.
А после перерыва случился настоящий разгром. Уже 2-й минуте второго тайма "Реал" вышел вперед, а затем на поле была лишь одна команда.
Испанцы доминировали на всех участках поля, творили что хотели с защитой англичан и закатили еще 2 мяча.
Ответная встреча, которая превращается в формальность, состоится 15 марта.
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