Главный конкурент Лунина привез ''Реалу'' позорный гол в матче Лиги чемпионов против ''Ливерпуля''. Видео

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа совершил курьезный ляп в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". На момент публикации новости идет второй тайм, счет 2:2.

Видео дня

На 14-й минуте под прессингом защитник отдал передачу назад на бельгийца. Его прессинговал Мохаммед Салах. Курта пытался отпасовать назад на одноклубника, но сделал это крайне неудачно. Демонстрируя дриблинг Тибо Куртуа не справился с мячом, он ударился о колено и отлетел к египтянину.

Форвард "Ливерпуля" в касание отправил круглый снаряд в ворота.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин перешел в мадридский клуб летом 2018 года и с тех пор провел всего 16 официальных матчей за команду, пропустив 15 раз. Основным голкипером "Реала" является Тибо Куртуа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!