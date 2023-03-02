''Реал'' – ''Барселона'': где смотреть Эль-класико в полуфинале Кубка Испании

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" в четверг, 2 марта, проведут первый полуфинальный матч Кубка Испании. Непримиримые соперники сойдутся в столице стране.

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Встречу примет легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть интереснейшее противостояние украинские любители футбола смогут благодаря стримминговой платформе Megogo и ее канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на сервисе Volia TV. Ответный поединок состоится 5 апреля в столице Каталонии.

Отметим, что это будет уже третья встреча заклятых соперников в нынешнем сезоне. В октябре они встретились в чемпионате Испании. Тогда "Реал" одержал победу на своем поле – 3:1. В составе хозяев отличились Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго, а за "Барселону" отличился Ферран Торрес. В том матче вратарь "сливочных" Андрей Лунин стал первым в истории украинцем, который сыграл в Эль-класико.

А 15 января соперники оспорили Суперкубок страны. "Барсе" удалось взять реванш у "сливочных" – 3:1. В составе победителей авторами забитых мячей стали Гави, Роберт Левандовски и Педри, а у "Реала" забил Бензема.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов мадридский "Реал" в невероятном матче обыграл английский "Ливерпуль", забив пять мячей после 0:2. В этом матче главный конкурент украинца Андрея Лунина бельгиец Тибо Куртуа допустил дикий ляп и пропустил гол.

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