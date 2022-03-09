'Разберусь с этой падлой': Алиев пообещал проучить экс-игрока сборной России, поддержавшего войну Путина в Украине

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев жестко прошелся по российскому полузащитнику Роману Широкову, который поддержал проведение Владимиром Путиным так называемой спецоперации на Донбассе.

В интервью программе "Денисов Time" Алиев обратился к экс-игроку российской сборной и "Зенита", назвав его ишаком. Он также пообещал разобраться с обидчиком Украины.

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"Я не услышал ни одного футболиста, который бы сказал в поддержку Украину. Там люди зомбированные. Хочу сказать этому ишаку Широкову, который поддерживает то, что делает его президент. Если бы эта падла сидела бы здесь, а не ходила бы там по ресторанам, ездила бы спокойно на машине, где люди улыбаются, видела бы то, что происходит у нас с детьми, женами, как убивают людей, его бы сердце вылетело бы. Но ничего – думаю, в скором времени я эту падлу где-то увижу и сам с ним разберусь. Ненавижу таких людей", – сказал Алиев.

Ранее Александр резко высказался в адрес бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука, который будучи тренером "Зенита" продолжает отмалчиваться по поводу нападения РФ на нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что перестал общаться с родителями из-за вторжения России в Украину. По словам спортсмена, родственники не верят тому, что он рассказывает о происходящем.