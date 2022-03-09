"Разберусь с этой падлой": Алиев пообещал проучить экс-игрока сборной России, поддержавшего войну Путина в Украине

Александр Чеканов
Футбол
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'Разберусь с этой падлой': Алиев пообещал проучить экс-игрока сборной России, поддержавшего войну Путина в Украине
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Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев жестко прошелся по российскому полузащитнику Роману Широкову, который поддержал проведение Владимиром Путиным так называемой спецоперации на Донбассе.

В интервью программе "Денисов Time" Алиев обратился к экс-игроку российской сборной и "Зенита", назвав его ишаком. Он также пообещал разобраться с обидчиком Украины.

Алиев с оружием защищает Украину.
Роман Широков поддержал преступные действия Путина.
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"Я не услышал ни одного футболиста, который бы сказал в поддержку Украину. Там люди зомбированные. Хочу сказать этому ишаку Широкову, который поддерживает то, что делает его президент. Если бы эта падла сидела бы здесь, а не ходила бы там по ресторанам, ездила бы спокойно на машине, где люди улыбаются, видела бы то, что происходит у нас с детьми, женами, как убивают людей, его бы сердце вылетело бы. Но ничего – думаю, в скором времени я эту падлу где-то увижу и сам с ним разберусь. Ненавижу таких людей", – сказал Алиев.

Ранее Александр резко высказался в адрес бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука, который будучи тренером "Зенита" продолжает отмалчиваться по поводу нападения РФ на нашу страну.

Алиев рассказал о зомбировании россиян.
Александр Алиев поддержал Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что перестал общаться с родителями из-за вторжения России в Украину. По словам спортсмена, родственники не верят тому, что он рассказывает о происходящем.

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