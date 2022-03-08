'Они мне не верят': Алиев признался, что перестал общаться с родителями из-за нападения России на Украину

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев перестал общаться со своими родителями на фоне вторжения России в нашу страну. Спортсмен, который записался в территориальную оборону Киева, признался, что его родственники не верят рассказам о происходящем в Украине.

Об этом сам Алиев рассказал в интервью программе "Денисов Time". Он отметил, что российская пропаганда травит людей фейками, зомбируя своих граждан.

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"Я не буду обманывать, я скажу честно. Первое время я общался с родителями. На данный момент я с ними не общаюсь. Они у себя по телевизору видят все совершенно другое: что у нас здесь фашисты, нацисты, мародеры... Да, мародерство есть, но мы с этим боремся. Я им объяснял, говорил, что был под пулями. Я не испугался и продолжаю защищать дальше эту страну. Мои родители мне не верят. И мне обидно от этого", – рассказал бывший футболист "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев жестко высказался в адрес рекордсмена национальной сборной Украины по количеству сыгранных матче Анатолия Тимощука. Экс-игрок "Динамо" пристыдил бывшего партнера, который работает помощником тренера "Зенита", за молчаливую позицию во время нападения России на нашу страну.