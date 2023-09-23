Ракицкого выгнали с поля в матче УПЛ. Видео

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку в 8-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ). 34-летний футболист был удален в первом тайме гостевой игры против львовского "Руха".

На 20-й минуте Ярослав опасно пошел в подкат против Квасницы, въехав тому в опорную ногу. Изначально судья Виталий Романов не увидел нарушения правил, однако после просмотра видеоповтора изменил свое решение.

Удаление одного из основных игроков "Шахтера" вызвало шок у его одноклубников. Ярослав вместе с капитаном команды Тарасом Степаненко пытались выяснить у арбитра, в чем было нарушение, однако на итог это не повлияло.

Видео дня

Уходя с поля Ракицкий также выразил возмущение красной карточкой, заявив главному тренеру львовян, что он играл исключительно в мяч.

В легитимности подката был абсолютно уверен и комментатор матча, для которого красная карточка Ярослава стала полным сюрпризом.

На момент публикации новости идет второй тайм. Счет 1:0 в пользу "Шахтера".

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