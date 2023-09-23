'Шахтер', пропустив фантастический гол на последних минутах, упустил победу во Львове. Видео

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с львовским "Рухом" в 8-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ). Матч на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1.

Открыв счет на 17-й минуте после удара Судаков, подопечные Патрика ван Леувена практически сразу лишились Ярослава Ракицкого. Защитник "Шахтера" получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

Оставшись в большинстве "Рух" начал нагнетать, пытаясь создать опасные моменты у ворот Ризныка. На последних минутах львовяне организовали нечто, напоминающее штурм, и это принесло свои результаты.

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На 88-й минуте фантастический дальний удар Богдана Слюбика не оставил шансов голкиперу "горняков". Кожаная сфера, словно радиоуправляемая, влетела четко в девятку ворот.

В турнирной таблице чемпион Украины по прежнему лидирует. "Рух" остался на 6-м месте.

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