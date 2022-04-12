Ракицкий вернулся в 'Шахтер' после побега из питерского 'Зенита'. Видео

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий 12 апреля присоединился к донецкому "Шахтеру" в Турции, где на данный момент базируются "горняки". После вторжения российских оккупантов Ракицкий разорвал контракт с питерским "Зенитом".

Опытный защитник, который является воспитанником "Шахтера", сыграет за донецкую команду в благотворительных матчах Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Во втором поединке 14 апреля "горняки" в Польше встретятся с "Лехией" из Гданьска. Средства от реализации билетов и рекламы передадут волонтерским организациям, медикам и детям, пострадавшим от войны.

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12 апреля Ярослав прибыл в расположение "Шахтера" и коротко, но эмоционально, переговорил с итальянским наставником "горняков" . До этого он поддерживал форму в расположении харьковского "Металлиста", за который даже провел несколько контрольных встреч.

🇺🇦 Ярослав Ракицький долучився до "Шахтаря"! ⚒



Український захисник зіграє за нашу команду в благодійних матчах Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.https://t.co/lQcU9TaskH pic.twitter.com/HEse3OHkcd — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 12, 2022

Напомним, что официально Ракицкий дебютировал за основную команду "горняков" 15 августа 2009 года в матче Кубка Украины. И выступал за "оранжево-черных" до своего перехода в питерский "Зенит" в январе 2019 года.

За донецкий клуб защитник провел 326 матчей, забил в них 14 мячей и завоевал 19 трофеев, в том числе 8 раз становился чемпионом Украины.

Ранее появилась информация, что бросивший "Зенит" Ракицкий хочет вернуться в сборную Украины, ведь до своего переезда в Питер он являлся одним из столпов обороны национальной команды. Но не вызывался после решения играть в России.

Также OBOZREVATEL сообщал, что бывший футболист сборной Украины и московского "Спартака" Максим Калиниченко покинул Российскую Федерации после начала вторжения в нашу страну. Он должен был участвовать в одном из проектов комментатора Василия Уткина, но отказался.