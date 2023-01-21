Пьяные пассажиры вынудили сесть вертолет на футбольное поле. Недовольные зрители избили за это пилота. Видео

Компания из четырех людей, летевших на частном вертолете в Сьянгдже (Непал), решили ради шутки посадить транспорт на футбольное поле. Выпившие пассажиры вынудили пилота сделать посадку на стадион, где проходил полуфинальный матч турнира Waling Gold Cup.

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Воздушное судно очень испугало игроков и подняло огромную тучу песка, засыпавшего глаза зрителей. Это очень не понравилось фанатам, которые решили проучить хулиганов.

Однако в итоге досталось пилоту, по лицу которого приложились озлобленные болельщики. Также получили свою "награду" и нетрезвые пассажиры.

От дальнейшей расправы нарушителей спасла прибывшая полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Во время аварии на борту находилось 72 человека. Управление гражданской авиации страны заявило, что 68 людей погибли.

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