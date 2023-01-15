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В Непале разбился пассажирский самолет: на борту находились 72 человека. Фото и видео

Алексей Лютиков
Мир
1 минута
2,4 т.
В Непале разбился пассажирский самолет: на борту находились 72 человека. Фото и видео

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Во время аварии на борту находилось 72 человека.

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Воздушное судно упало между старым и международным аэропортами в Покхаре. Об этом сообщает Al Jazeera (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. На месте происшествия работают спасатели. По информации СМИ, сотрудники экстренных служб обнаружили на месте падения самолета тела.

В Непале разбился пассажирский самолет: на борту находились 72 человека. Фото и видео

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