Пьяного футболиста сборной России выгнали из бара в Красноярске. Видео момента

Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев угодил в новогодний скандал с алкоголем. Форварда казанского "Рубина" сняли очевидцы, в одном из баров Красноярского края. Видео появилось в Telegram-канале "Инсайды от Карпа".

На видео видно, как нетрезвого футболиста выводят под руки из заведения. Также появились фотографии с Игнатьевым внутри кафе.

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Отметим, что Игнатьев уже несколько раз попадался на проблемах с дисциплиной.

В январе 2020 года из-за проблем с наркотиками Ивана выгнал "Краснодар". Один из сданных тестов показал наличие следов кокаина

До этого Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и еще несколькими футболистами ушли в загул прямо во время летних сборов. Тогда футболистов оштрафовали, сделали выговор, но все же простили.

На инцидент уже отреагировали в Комитете по этике Российского футбольного союза (РФС). Председатель комитета Семен Андреев заявил, что они смогут рассмотреть эту ситуацию лишь тогда, в том случае, если в организацию поступит обращение от соответствующих лиц.

"Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена", — цитирует Андреева РИА "Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая бывший футболист сборной Украины был задержан полицией в Киеве с признаками сильного алкогольного опьянения.