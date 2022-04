Футбольные фанаты, пришедшие на матч 28-го тура чемпионата Польши в Экстракласе между "Лехом" и "Легией" (1:1), устроили потрясающий перфоманс на трибунах городского стадиона Познани. Болельщики вывесили баннер, на котором президент России Владимир Путин был изображен в футболке московского "Спартака" с петлей на шее.

Одновременно с этим ультрас скандировали свою любимую матерную кричалку "Ruska k*urwa" (русская шл*ха. – Ред.).

"Ruska kurwa"(Russian Whore) and a huge banner with #Putin.In such an atmosphere today match between #Poznań and #Warsaw was held.#Polska #Poland #Krakow #Wrocław #Poland #polskajestpiekna #Russia #Poland #UkraineRussiaWar,39.5k spectators and game eded Lech-Legia 1:1.#Ukraine pic.twitter.com/ctqoVmDy58