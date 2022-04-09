Футбольные фанаты, пришедшие на матч 28-го тура чемпионата Польши в Экстракласе между "Лехом" и "Легией" (1:1), устроили потрясающий перфоманс на трибунах городского стадиона Познани. Болельщики вывесили баннер, на котором президент России Владимир Путин был изображен в футболке московского "Спартака" с петлей на шее.

Одновременно с этим ультрас скандировали свою любимую матерную кричалку "Ruska k*urwa" (русская шл*ха. – Ред.).

За несколько минут до этого ультрас устроили огненное шоу.

Lech Poznan v Legia Warszawa

09.04.2022 pic.twitter.com/Ya7BV3XdYx — Defend Ultras (@DefendUltras) April 9, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта фанаты сборной Польши по футболу исполнили матерный хит о Российской Федерации во время матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

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На стадионе в Хожуве поклонники "красно-белых" таким образом передали привет стране-агрессору и напомнили миру о военном вторжении РФ в Украину. ​

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Во время матча со шведами поляки несколько раз устроили скандирование "Ruska k*rwa!".

Этот момент вызвал настоящую истерику у российских пропагандистов.

Ведущий главного спортивного канала России "Матч ТВ" Антон Анисимов пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира-2022, назвав игроков " мерзкими тварями".