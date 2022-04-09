Путин повесился на футбольном матче в Польше: фанаты разместили яркий баннер, скандируя "Ruska k*rwa". Фотофакт
Футбольные фанаты, пришедшие на матч 28-го тура чемпионата Польши в Экстракласе между "Лехом" и "Легией" (1:1), устроили потрясающий перфоманс на трибунах городского стадиона Познани. Болельщики вывесили баннер, на котором президент России Владимир Путин был изображен в футболке московского "Спартака" с петлей на шее.
Одновременно с этим ультрас скандировали свою любимую матерную кричалку "Ruska k*urwa" (русская шл*ха. – Ред.).
"Ruska kurwa"(Russian Whore) and a huge banner with #Putin.In such an atmosphere today match between #Poznań and #Warsaw was held.#Polska #Poland #Krakow #Wrocław #Poland #polskajestpiekna #Russia #Poland #UkraineRussiaWar,39.5k spectators and game eded Lech-Legia 1:1.#Ukraine pic.twitter.com/ctqoVmDy58— Skënderbeu (@Skenderbeu__) April 9, 2022
За несколько минут до этого ультрас устроили огненное шоу.
Lech Poznan v Legia Warszawa— Defend Ultras (@DefendUltras) April 9, 2022
09.04.2022 pic.twitter.com/Ya7BV3XdYx
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта фанаты сборной Польши по футболу исполнили матерный хит о Российской Федерации во время матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
На стадионе в Хожуве поклонники "красно-белых" таким образом передали привет стране-агрессору и напомнили миру о военном вторжении РФ в Украину.
Во время матча со шведами поляки несколько раз устроили скандирование "Ruska k*rwa!".
Этот момент вызвал настоящую истерику у российских пропагандистов.
Ведущий главного спортивного канала России "Матч ТВ" Антон Анисимов пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира-2022, назвав игроков " мерзкими тварями".