"Путин – х**ло": знаменитому украинскому хиту исполнилось семь лет

Михаил Морозов Футбол 12:44, 30.03.2021 Обновлено: 13:10, 30.03.2021

30 марта 2014 года болельщики "Металлиста" и "Шахтера" впервые исполнили хит под названием "Путин – х**ло", который стал знаменитым не только в Украине, но и за ее пределами.

В тот день фанаты двух грандов нашего футбола маршем прошлись по улицам Харькова, скандируя оскорбительные слова в адрес президента РФ Владимира Путина. Эта песня появилась тогда, когда Крым уже был полностью оккупирован российскими войсками.

Сначала этот хит стал популярен среди болельщиков всех украинских команд, а через некоторое время кричалку "Путин – х**ло" можно было услышать не только на всех матчах нашей Премьер-лиги, но и на протестных акциях, в политической и культурной сферах на разных континентах.

Как сообщал OBOZREVATEL, логотип московского ЦСКА сравнили с Путиным, пьющим водку в меховой шапке.

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