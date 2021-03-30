"Путін – х**ло": знаменитому українському хіту виповнилося сім років

Михайло Морозов Футбол 12:44, 30.03.2021 Оновлено: 13:10, 30.03.2021

30 березня 2014 року вболівальники "Металіста" і "Шахтаря" вперше виконали хіт під назвою "Путін – х**ло", який став знаменитим не тільки в Україні, а й за її межами.

Того дня фанати двох грандів нашого футболу маршем пройшлися вулицями Харкова, скандуючи образливі слова на адресу президента РФ Володимира Путіна. Ця пісня з'явилася тоді, коли Крим уже був повністю окупований російськими військами.

Спочатку цей хіт став популярним серед уболівальників усіх українських команд, а через деякий час кричалку "Путін – х**ло" можна було почути не тільки на всіх матчах нашої Прем'єр-ліги, а й на протестних акціях, у політичній і культурній сферах на різних континентах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, логотип московського ЦСКА порівняли з Путіним, що п'є горілку в хутряній шапці.

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