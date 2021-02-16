"Барселону" сенсационно разгромили в Лиге чемпионов

Каталонская "Барселона" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов неожиданно крупно проиграла французскому ПСЖ. Встреча на "Камп Ноу" из-за пандемии коронавируса прошла без болельщиков и завершилась с счетом 1:4.

Букмекеры перед игрой на победу "Барсы" принимали ставки с показателем 2,0. Ничья оценивалась коэффициентом 4,00, а выездная победа ПСЖ – 4,56.

Поединок начался на встречных курсах без особой раскачки. Обе команды старались резкими разрезными передачами вывести своих форвардов на ударную позицию.

На 14-й минуте у "Барселоны" счет мог открывать Гризманн, но его удар Навас отбил ногами. Спустя 5 минут Икарди неожиданно выскочил один на один с тер Стегеном. Нападающий сборной Аргентины сам в это не поверил и слабо покатил в дальний угол.

Кульминация наступила на 26-й минуте, когда Де Йонга сбили в штрафной ПСЖ и Бьорн Кёйперс поставил пенальти. Наказание четко реализовал Месси – 1:0.

Победный счет светился на табло недолго. Спустя 5 минут Верратти организовал момент для Мбаппе и чемпион мира не оставил шансов немецкому голкиперу испанской команды – 1:1.

Французы постепенно перехватили инициативу, большими силами пошли в атаку и едва за это не поплатились. Гризманн убежал в контратаку, собрал на себе 5 защитников, но не смог попасть в ворота.

После перерыва скорости существенно снизились. Команды стали действовать гораздо осторожнее, не балуя телезрителей опасными моментами.

Такой спокойный темп на 64-й минуте взорвался вторым голом Мбаппе. Флоренци вырвался на фланг штрафного, сделал прострел. Тер Стеген среагировал на передачу, мяч рикошетом отлетел к французу и Киллиан вывел свою команду вперед - 1:2.

После этого на поле играла только французская команда. ПСЖ на детали разобрал оборону соперника и смог вкатить еще два мяча. Отметились Мойзе Кен и Киллиан Мбаппе.

"Барселона" Испания – ПСЖ Франция 1:4 (1:1, 0:3)

Голы:1:0 – 27, пенальти Месси, 1:1 – 32 Мбаппе, 1:2 – 65 Мбаппе, 1:3 – 70 Кин, 1:4 – 85 Мбаппе.

Барселона – тер Стеген, Дест (Мингеса, 71), Лангле, Альба, Пике (Пуч, 78), Бускетс (Пьянич, 78), де Йонг, Педри (Тринкау, 78), Дембеле, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85).

ПСЖ – Навас, Курзава, Кимпембе, Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Гуйе (Эррера, 46), Икарди, Кин (Данилу Перейра, 85), Мбаппе.

Предупреждение: Гуйе (20).

В еще одном матче дня немецкий РБ "Лейпциг" дома уступил английскому "Ливерпулю" - 0:2.

Первая половина прошла при тотальном доминировании гостей, который уверенно катали мяч в центре поля, пытаясь найти ключи к воротам Гулачи. У "быков" никак не получался комбинационный футбол. Любая обостряющая передача либо выбивалась защитниками "Ливерпуля", либо забиралась Алиссоном.

На 35-й минуте Фирмино все-таки забил гол, но сделал это из офсайда.

Развязка в матче наступила во втором тайме после двух ошибок защитников "РБ Лейпцига".

На 53-й минуте Забитцер подарил мяч "Ливерпулю", обрезав всю оборону пасом назад. Салах подхватил мяч и реализовал выход один на один.

Спустя 5 минут Упамекано в самый ответственный момент рухнул на газон. Садьо убежал на Гулачи и хладнокровно отправил мяч в сетку, сделав счет 0:2.

"РБ Лейпциг" Германия – "Ливерпуль" Англия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 53 Салах, 0:2 – 58 Мане.

РБ Лейпциг – Гулачи, Мукиеле (Орбан, 64), Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Нкунку, Кампль (Хван Хи Чхан, 73), Ольмо, Айдара (Поульсен, 64), Адамс, Забитцер.

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Кабак, Александер-Арнолд, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Мане, Тиаго Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 72), Салах (Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72).

Предупреждения: Айдара (5), Мукиеле (6), Нкунку (52), Анхелиньо (65), Кабак (68), Ольмо (76), Хендерсон (81).

Ответные игры пойдут 10 марта.

Напомним, что крайний раз ПСЖ и "Барса" встречались 8 марта 2017. В ответной игре 1/8 финала каталонцы смогли отыграться после гостевого поражения 0:4. Домашний матч завершился с сенсационным счетом 6:1, что позволило "сине-гранатовым" выйти в четвертьфинал и установить фантастический рекорд еврокубков.