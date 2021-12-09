Что погубило 'Динамо' в матче с 'Бенфикой' и в группе Лиги чемпионов: 5 причин провала киевлян

Бывший форвард "Динамо" Роман Яремчук помог киевлянам бесславно попрощаться с Лигой чемпионов в нынешнем сезоне. Нападающий сборной Украины и португальской "Бенфики" открыл счет в заключительном матче группового этапа на "Да Луж", а его клуб выиграл 2:0, оставив чемпиона Украины с одним очком на последнем месте.

OBOZREVATEL собрал причины, которые не позволили команде Мирчи Луческу побороться этой осенью за евровесну, а также напоследок хлопнуть дверью в Лиссабоне.

1. Ужасная реализация в нынешней Лиге чемпионов лишила всяких шансов на успех и "Шахтер", и "Динамо". Вот только у дончан есть надежда на возвращения травмированных форвардов – Траоре и Мораеса, а у Луческу резерва пока нет. И если для украинского чемпионата такой атакующей мощи киевлян пока хватает, то в Европе совсем другая ситуация.

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Владислав Супряга так и не стал вторым Шевченко. Минувшая осень продемонстрировала это очень наглядно. Бунтарь Жерсон Родригес был отдан в аренду в "Труа", а Денис Гармаш, какую бы хорошую форму ни набрал, все-таки не форвард, а временно исполняющий обязанности. К тому же просто чудом он не получил в матче с "Бенфикой" красную карточку. Видимо, от старых замашек так просто не избавиться.

Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес не устраивает Луческу, поэтому в основном греет лавку и в ближайшее время, как обещают СМИ, покинет "Динамо". А результативные в УПЛ Виктор Цыганков и Виталий Буяльский мучились в Лиге чемпионов. Просто удивительно, как не забил Цыганков на 8-й минуте.

А ведь все сделал для него Буяльский – обыграл защитников и выманил в свой угол вратаря, после чего отдал роскошнейшую передачу на Виктора. Просто попади метров с семи-восьми в ворота, но Цыганков каким-то образом пробил выше. Фанаты считают, что он пересидел в "Динамо" – клубу надо было раньше продать полузащитника. А сейчас Виктор просто достиг своего максимума в команде и нет возможности развиваться.

2. Да, сегодня в игре "Динамо" появилось больше динамики, скорости, но все-таки недостаточно, чтобы противостоять соперникам топ-уровня. Все еще много передач назад и поперек поля, каких-то несмелых передвижений.

Тогда как лидеры европейского футбола и та же "Бенфика" продвигали мяч между линиями фактически в одно касание, демонстрируя не только скорость ног, но и скорость мысли, умение быстро адаптироваться к новым условиям и принимать решения.

Во втором тайме "Динамо" выглядело получше? Безусловно. Но к тому моменту на табло горели 2:0 в пользу "Бенфики", а в параллельном поединке группы "Бавария" добивала "Барселону".

После перерыва португальцы потихоньку начали терять мотивацию и, казалось, хотели поскорее завершить этот матч, чтобы уже официально стать участником 1/8 финала и помахать ручкой каталонцам, которых впервые в истории ждет Лига Европы. Да, не такие прогнозы были на старте группового этапа, но осень расставила все по своим местам, отведя "Динамо" роль аутсайдера.

3. "Динамо" очень тяжело играть под "прессом". Как подметил главный тренер команды Мирча Луческу, его футболисты начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.

При этом казалось, что иногда киевляне еще больше поднимали градус ожидания болельщиков своими заявлениями. Перед "Бенфикой" подчеркивали, что приехали в Португалии не туристами и покажут все, на что они способны. И кому-то такая накрутка помогает, а у кого-то начинаются нервы, непонятные передачи и обрезки, взаимные упреки и претензии.

4. Нельзя не согласиться с Луческу, что молодость обороны "Динамо" тоже сказывалась на ее качестве в матчах с европейскими грандами. В атаке соперников выходили такие звезды, как Левандовски, Сане, Депай и Дембеле. А противостояли им в центре обороны 19-летний Илья Забарный и 21-летний Александр Сирота.

Хотя тот же Забарный отыграл на Евро-2020 все пять матчей и уже стал игроком основы сборной. А в Лиссабоне самую грубую ошибку допустил достаточно опытный Беньямин Вербич, который обрезался на правом фланге и подарил мяч Жуниору. Игрок "Орлов" ворвался в штрафную и мощно пробил в дальний угол, сделав счет 2:0.

5. "Динамо" не хватает свежей крови. Новички хорошего уровня могли бы расшевелить "старичков", подстегнуть их к развитию, сделать игру более разнообразной, смелой, где-то неожиданной для соперника. Только вряд ли стоит ждать ощутимое усиление зимой под финиш чемпионата. А вот летом все может измениться. Особенно если учесть, что нужно будет проходить квалификацию Лиги чемпионов.

Как писал OBOZREVATEL, "Динамо" проиграло "Бенфике" и оставило "Барселону" без Лиги чемпионов.