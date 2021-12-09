Что погубило "Динамо" в матче с "Бенфикой" и в группе Лиги чемпионов: 5 причин провала киевлян

Елена Павлова
Футбол
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Что погубило 'Динамо' в матче с 'Бенфикой' и в группе Лиги чемпионов: 5 причин провала киевлян

Бывший форвард "Динамо" Роман Яремчук помог киевлянам бесславно попрощаться с Лигой чемпионов в нынешнем сезоне. Нападающий сборной Украины и португальской "Бенфики" открыл счет в заключительном матче группового этапа на "Да Луж", а его клуб выиграл 2:0, оставив чемпиона Украины с одним очком на последнем месте.

OBOZREVATEL собрал причины, которые не позволили команде Мирчи Луческу побороться этой осенью за евровесну, а также напоследок хлопнуть дверью в Лиссабоне.

Роман Яремчук забил "Динамо".

1. Ужасная реализация в нынешней Лиге чемпионов лишила всяких шансов на успех и "Шахтер", и "Динамо". Вот только у дончан есть надежда на возвращения травмированных форвардов – Траоре и Мораеса, а у Луческу резерва пока нет. И если для украинского чемпионата такой атакующей мощи киевлян пока хватает, то в Европе совсем другая ситуация.

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Владислав Супряга так и не стал вторым Шевченко. Минувшая осень продемонстрировала это очень наглядно. Бунтарь Жерсон Родригес был отдан в аренду в "Труа", а Денис Гармаш, какую бы хорошую форму ни набрал, все-таки не форвард, а временно исполняющий обязанности. К тому же просто чудом он не получил в матче с "Бенфикой" красную карточку. Видимо, от старых замашек так просто не избавиться.

Денис Гармаш против "Бенфики".

Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес не устраивает Луческу, поэтому в основном греет лавку и в ближайшее время, как обещают СМИ, покинет "Динамо". А результативные в УПЛ Виктор Цыганков и Виталий Буяльский мучились в Лиге чемпионов. Просто удивительно, как не забил Цыганков на 8-й минуте.

Виталий Буяльский создал шикарный голевой момент .

А ведь все сделал для него Буяльский – обыграл защитников и выманил в свой угол вратаря, после чего отдал роскошнейшую передачу на Виктора. Просто попади метров с семи-восьми в ворота, но Цыганков каким-то образом пробил выше. Фанаты считают, что он пересидел в "Динамо" – клубу надо было раньше продать полузащитника. А сейчас Виктор просто достиг своего максимума в команде и нет возможности развиваться.

2. Да, сегодня в игре "Динамо" появилось больше динамики, скорости, но все-таки недостаточно, чтобы противостоять соперникам топ-уровня. Все еще много передач назад и поперек поля, каких-то несмелых передвижений.

Виталий Буяльский.

Тогда как лидеры европейского футбола и та же "Бенфика" продвигали мяч между линиями фактически в одно касание, демонстрируя не только скорость ног, но и скорость мысли, умение быстро адаптироваться к новым условиям и принимать решения.

Роман Яремчук открыл счет.

Во втором тайме "Динамо" выглядело получше? Безусловно. Но к тому моменту на табло горели 2:0 в пользу "Бенфики", а в параллельном поединке группы "Бавария" добивала "Барселону".

После перерыва португальцы потихоньку начали терять мотивацию и, казалось, хотели поскорее завершить этот матч, чтобы уже официально стать участником 1/8 финала и помахать ручкой каталонцам, которых впервые в истории ждет Лига Европы. Да, не такие прогнозы были на старте группового этапа, но осень расставила все по своим местам, отведя "Динамо" роль аутсайдера.

Матч состоялся в Лиссабоне.

3. "Динамо" очень тяжело играть под "прессом". Как подметил главный тренер команды Мирча Луческу, его футболисты начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.

Николай Шапаренко был одним из лучших в "Динамо".

При этом казалось, что иногда киевляне еще больше поднимали градус ожидания болельщиков своими заявлениями. Перед "Бенфикой" подчеркивали, что приехали в Португалии не туристами и покажут все, на что они способны. И кому-то такая накрутка помогает, а у кого-то начинаются нервы, непонятные передачи и обрезки, взаимные упреки и претензии.

Илья Забарный и Рафа Сильва.
Мирча Луческу.

4. Нельзя не согласиться с Луческу, что молодость обороны "Динамо" тоже сказывалась на ее качестве в матчах с европейскими грандами. В атаке соперников выходили такие звезды, как Левандовски, Сане, Депай и Дембеле. А противостояли им в центре обороны 19-летний Илья Забарный и 21-летний Александр Сирота.

Беньямин Вербич провел провальный матч.

Хотя тот же Забарный отыграл на Евро-2020 все пять матчей и уже стал игроком основы сборной. А в Лиссабоне самую грубую ошибку допустил достаточно опытный Беньямин Вербич, который обрезался на правом фланге и подарил мяч Жуниору. Игрок "Орлов" ворвался в штрафную и мощно пробил в дальний угол, сделав счет 2:0.

5. "Динамо" не хватает свежей крови. Новички хорошего уровня могли бы расшевелить "старичков", подстегнуть их к развитию, сделать игру более разнообразной, смелой, где-то неожиданной для соперника. Только вряд ли стоит ждать ощутимое усиление зимой под финиш чемпионата. А вот летом все может измениться. Особенно если учесть, что нужно будет проходить квалификацию Лиги чемпионов.

Как писал OBOZREVATEL, "Динамо" проиграло "Бенфике" и оставило "Барселону" без Лиги чемпионов.

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