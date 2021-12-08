"Бенфика" – "Динамо": онлайн видео голов Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в эти минуты играет с португальской "Бенфикой" в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Поединок проходит на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне.

Счет был открыт уже на 16-й минуте. После флангового прорыва Роман Яремчук забил свой первый гол за "Бенфику" в Лиге чемпионов.

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Напомним, что до сегодняшнего дня "Динамо" и "Бенфика" между собой встречались пять раз. Дважды в Лиге чемпионов сезона 92/93 и дважды в сезоне 2016/2017.

Видео дня

Трижды побеждали португальцы. Один матч завершился вничью.

Пятый раз "Динамо" и "Бенфика" в своей истории сыграли в текущем сезоне евротурнира. Поединок на поле НСК "Олимпийский" завершился вничью.

При этом на последних секундах судья после помощи ВАР (просмотра видеоповтора) отменил гол полузащитника "бело-синих" Николая Шапаренко.

Отметим, что накануне свой поединок в ЛЧ провел и "Шахтер".

Дончане упустили победу на последней секунде и с 2 очками завершили евросезон.