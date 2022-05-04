На благодійних матчах 'Динамо' в квітні для України зібрали понад 22 млн грн

12 апреля в Варшаве стартовала серия благотворительных матчей киевского "Динамо" в поддержку Украины Match for peace #StopWarInUkraine. Соперником в первой благотворительной встрече стал самый титулованный польский футбольный клуб "Легия". В результате игры победу одержали динамовцы, забив 3 мяча в ворота варшавцев и завершив встречу со счетом 3:1 в свою пользу.

Следующим в серии благотворительных матчей стал поединок с ФК "Галатасарай", состоявшийся в Стамбуле 14 апреля и завершившийся со счетом 3:1 в пользу "Динамо". 20 апреля ничья 0:0 была зафиксирована в игре с румынским клубом ЧФР 1907 Клуж. В четвертом благотворительном матче, с дортмундской "Боруссией", 26 апреля "бело-синие" снова победили, забив в ворота немецкого гранда 3 мяча и пропустив 2. 28 апреля игра с хорватским клубом "Динамо Загреб" завершилась ничьей со счетом 0:0.

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Во время матчей и благодаря сопутствующим благотворительным мероприятиям и аукционам было собрано более 22 млн грн. Эти средства будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных войной рф в Украине.

Организаторы матчей отмечают, что это не просто игры, а настоящее футбольное, художественное и антивоенное зрелище, привлекающее внимание спортивного мира и международного сообщества к драматическим событиям в Украине, которые происходят в результате войны, развернутой рф.

Так, открыли серию благотворительных мероприятий в Варшаве настоящие мировые легенды – Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки, солисты которого исполнили гимны Украины и Польши.

Также во время каждой игры зрителей ожидало выступление украинских артистов, известных во всем мире. В частности, мощные художественные перфомансы прошли в Польше и Румынии, где артисты исполнили 10-минутные mash-up из собственных культовых песен и композиций, которые стали символом украинского сопротивления и мужества. Тина Кароль, Юлия Санина (The Hardkiss), Руслана, Екатерина Павленко (Go_A) и DOROFEEVA пели в унисон со всей Украиной и популяризировали месседж #StopWarInUkraine через собственное творчество. Примечательно, что на сцене, которая состояла из контуров карты Украины, присутствовали временные вынужденные переселенцы – бабушки, женщины и дети, которые покинули родную землю ради безопасности. Во время выступления каждый из них занял то место на карте, где находится их дом.

В немецком Дортмунде выступила украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая призвала мир открыть глаза на ужасные события, происходящие в Мариуполе и других окруженных войсками рф городах. Звезда исполнила уже легендарную песню "1944", а также акапельно спела молитву Аве Мария. Символично, ведь Мариуполь назван в честь Пресвятой Девы Марии и сегодня миллионы людей складывают руки в молитве за всех невинных людей, против которых совершается геноцид, и за наших мужественных защитников.

И в Германии, и в Румынии гимн Украины очень трогательно и чувственно исполняла Юлия Санина, а в Хорватии – Michelle Andrade.

Напомним, организацией выступлений и художественной концепцией мероприятий занималась команда 1+1 media и Департамент больших шоу, режиссерами мероприятия стали TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов. Технические партнеры проекта – компании Alight и Profi.

Сбор средств продолжается на специальном сайте события, где также содержится расписание следующих благотворительных матчей "Динамо" и вся подробная информация о планируемых мероприятиях. Все вырученные от продажи билетов средства, а также донаты, которые будут поступать во время телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны рф в Украине. В частности, средства непосредственно попадут на счета Министерства социальной политики Украины и пойдут на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройства мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и т.д.

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine — футбольный клуб "Динамо" и один из самых больших медиахолдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики и Министерства социальной политики Украины. Соорганизатором благотворительного тура ФК "Динамо" является Максим Радуцкий.

Все финансовые расходы внутри проекта покрывает футбольный клуб "Динамо Киев".