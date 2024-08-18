Скандал дня. УЕФА подложил 'российскую свинью' украинскому клубу в еврокубках

Украинский футбольный клуб "Кривбасс" обратился в УЕФА с просьбой заменить турецкого арбитра Арды Кардешлера, назначенного на матч плей-офф Лиги конференций 2024/2025 "Кривбасс" — "Бетис". Поединок запланирован на четверг, 22 августа в словацком Кошице.

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36-летний Кардешлер 21 марта этого года в Москве обслуживал товарищеский матч между Россией и Сербией.

"Считаем недопустимым привлечение Арды Кардешлера к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба", – говорится в заявлении на официальном сайте "Кривбасса".

В клубе сакцентировали внимание на том, что назначение Кардешлера дискредитирует криворожцев перед их поклонниками.

"Среди болельщиков есть много военных, которые сейчас защищают нашу страну от нападений России, а также перед всей Украиной, которая страдает от военной агрессии россиян", – отметили в "Кривбассе"

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