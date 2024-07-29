Европейский футбольный союз (УЕФА) продолжит начислять коэффициент российским командам за выступление в континентальных турнирах, несмотря на их отстранение. В Ньоне по-прежнему делают все для того, чтобы смягчить санкции в отношении представителей страны-агрессорки.

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Об этом в пресс-службе УЕФА заявил в ответе на запрос российского пропагандистского информационного агентства ТАСС. В организации отметили, что россияне в таблицу коэффициентов получат наименьшее количество очков, которое они сумели набрать за один сезон в течение пяти лет на момент отстранения.

"В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24", – отметили в УЕФА.

Таким образом, в Ньоне продолжают практику задабривания россиян, агрессия которых в отношении Украины с 2014 года привела к существенному падению уровня клубного футбола в нашей страны. Многие украинские команды сначала лишились возможности играть еврокубки на домашних стадионах, приглашать высококлассных футболистов, а после полномасштабного вторжение в феврале-2022 остались без большинства легионеров и вынуждены проводить международные матчи за пределами страны.

Стоит обратить внимание, что нынешнее решение УЕФА принял после того, как Россия незаконно включила команды из Крыма во вторую лигу чемпионата страны, нарушив рекомендации УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" уничтожило в Лиге чемпионов сербский "Партизан", который в начале июля продемонстрировал свою поддержку россиян, сыграв на турнире в Москве.

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