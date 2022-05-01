Президент УЕФА получил футболку 'Шахтера' с надписью MARIUPOL

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин подарил президенту УЕФА Александеру Чеферину футболку "Шахтера" с надписью MARIUPOL перед благотворительным матчем "Хайдук" – "Шахтер", который проходил в хорватском Сплите.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Instagram.

Футболисты команды Рината Ахметова вышли на поле в футболках с надписями SAVE MARIUPOL ("Сохраните Мариуполь") и WE AZOVSTAL ("Мы – "Азовсталь").

"Таким образом клуб хотел еще раз обратить внимание мировой общественности на проблему необходимости деблокады Мариуполя и, в частности, завода "Азовсталь", в подвалах которого уже два месяца скрываются от бомбардировок российскими войсками тысячи людей, в том числе женщины и дети", - сообщили в футбольный клуб.

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Как сообщалось, 1 мая удалось эвакуировать первую часть гражданских из Азовстали. Информацию подтвердил президент Зеленский.

Напомним, что ФК "Шахтер" Рината Ахметова проводит благотворительные матчи Shakhtar Global Tour for Peace в Европе для сбора средств, как пострадавшим от войны, так и защитникам Украины.

Во время каждой игры проводилась особая акция для привлечения внимания к преступлениям России в Украине. В частности, в Польше на поле вышел парень из Мариуполя, которому удалось забить гол. На последней игре в Турции игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодана. На нем бейджик из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.