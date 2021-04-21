Не знаю, как мне удалось выжить, – президент клуба УПЛ о взрыве гранаты

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что чувствует себя нормально после взрыва гранаты в кабинете, в котором он находился.

Владелец команды из украинской Премьер-лиги признался, что не знает, как ему удалось выжить. По словам Александра, во время неформального разговора один из его собеседников неожиданно бросил на стол снаряд.

"Все нормально, я не в больнице. Все еще не могу прийти в себя и понять, как это случилось. Скажу одно: я не знаю, как мне удалось выжить. Мы сидели, разговаривали ни о чем, улыбались, и тут чудак вытащил гранату и бросил ее на стол. Этот человек был из моей компании. Меня спасло только то, что меня накрыли стол и иконы", – прокомментировал ситуацию Поворознюк в эфире программы "Футбол News".

Также сообщается, что вместе с ним в кабинете находились еще двое людей. Один из них погиб, а второй после инцидента оказался в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр неоднократно позволял себе острые высказывания о событиях в украинском футболе.

В частности, в одном из недавних интервью он назвал четыре клуба УПЛ, которые не дают деньги судьям.