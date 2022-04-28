Президент футбольного клуба "Ингулец" и командир добровольного отряда "За Петривщину" Александр Поворознюк от имени всех фермеров обратился к жителям временно оккупированного Херсона. Александр Григорьевич заявил, что вся Украина поддерживает тех, кто оказался в эпицентре военных действий на юге страны.

"Мы всегда были и остаемся с вами, потому что Крым – это Украина. Херсон – это тоже Украина. Я хочу вас заверить, что совсем скоро мы вас освободим. И поверьте, будут они бежать, те рашисты, бл*дь, на велосипедах нах*й. И пока ветер в ту сторону, то будут крутить педали, потому что так легче", – сказал владелец "Ингульца".

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Под конец своего обращения Поворознюк призвал верить в президента, в свою страну и Вооруженные силы Украины.

"Слава Херсона. Слава украинской нации и пи*дец российской федерации", – добавил Поворознюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что оккупанты хотят присоединить захваченные территории Херсонской области к оккупированному Крыму. По его словам, они отказались от идеи провести псевдореферендум.

В апреле прошлого года в комнате с Поворознюком взорвалась граната.