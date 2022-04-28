Оккупанты могут попытаться присоединить Херсон к Крыму, - Колыхаев

Российские оккупанты планируют присоединить захваченные территории Херсонщины к ранее оккупированному Крыму. От идеи устраивать в области "референдумы" они, судя по всему, отказались.

Об отказе России от планов создавать "ХНР" свидетельствуют как заявления новоназначенных гауляйтеров, так и отсутствие признаков подготовки "референдума". О этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

На фоне непрекращающегося сопротивления оккупации со стороны жителей Херсонщины, рашисты, похоже, поняли, что постановочными "референдумами" не обманут даже самых доверчивых потребителей российской пропаганды. И изменили планы. Теперь вместо они хотят присоединить Херсонскую область к оккупированному Крыму без каких-либо попыток изобразить "всенародную поддержку", предполагает мэр Херсона.

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"Относительно "референдума". У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет "референдум". Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать. Что я вижу: "референдума" не будет. Думаю, что они скорее всего планируют область присоединять к Крыму", - убежден Колыхаев.

Он напомнил, что оккупанты активно формируют оккупационную администрацию в городе и регионе.

"Назначены "комендант области" и "комендант города". Они назначили нового "председателя облгосадминистрации" – Сальдо Владимира Васильевича, и нового "городского голову" - Кобца Александра Юрьевича", - перечислил Колыхаев.

Ранее об отказе от планов проведения "референдума" во временно оккупированной Херсонской области заявил "заместитель главы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов. Как заявили российские пропагандисты из федерального "Риа Новости", он назвал главным заданием "восстановление экономики региона" и отметил, что "никаких референдумов не планируется".

"Восстанавливать экономику" российские оккупанты начали, обворовывая местных фермеров и вывозя зерно в Крым. Оттуда, как сообщают крымчане, награбленное переправляют по железной дороге в Россию - в вагонах с надписями "зерно".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России заговорили о создании Крымского федерального округа: оккупанты хотят включить в него новые захваченные территории Украины.

А вот разрушенный Россией Мариуполь могут попытаться присоединить к российской Ростовской области. Мариупольских детей, по данным мэрии, уже заставляют писать на школьных тетрадях "Мариуполь, Ростовская область".