Преступники ограбили игрока "Ромы", угрожая ему пистолетом на глазах у жены и ребенка

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг стал жертвой вооруженного ограбления в Риме.

Как сообщает издание The Sun, трое грабителей в балаклавах забрались к нему в дом, пока он спал, и, угрожая англичанину пистолетом на глазах у жены и двухлетнего сына, заставили его открыть сейф. Там злоумышленники нашли часы фирмы Rolex и другие драгоценности.

Его возлюбленная Сэм Кук вызвала полицию в пять часов утра по местному времени. Их семья находилась в крайне подавленном состоянии после инцидента.

Смоллинг должен был принимать участие в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против "Аякса" (1:1), который состоялся 15 апреля, но пропустил поединок из-за травмы колена.

Англичанин стал полноценным игроком "Ромы" в октябре 2020 года, перейдя в римский клуб за 15 миллионов евро из "Манчестер Юнайтед" после удачного сезона в аренде. За "Красных дьяволов" он выступал на протяжении девяти лет.

Жена футболиста Сэм раньше работала моделью. Она принимала участие в топлес фотосессиях для гламурных журналов.

Как сообщал OBOZREVATEL, дома звезд ПСЖ ограбили во время матча во Франции, а их семьи взяли в заложники.