'Предупреждение про российскую бомбардировку'. В Румынии на футболе включилась воздушная тревога. Видео

На матче чемпионата Румынии по футболу между "Оцелулом" из Галаца и "Динамо" Бухарест во время флеш-интервью главного тренера хозяев Доринела Мунтяну прозвучал сигнал воздушной тревоги. Видео с инцидентом, которое случилось в 11-м туре у себя в Twitter выложил журналист Эммануэль Росу.

"Сюрреалистический момент. Предупреждение о российской бомбардировке на всех телефонах во время послематчевой речи Доринела Мунтяну. "Обломки могут упасть с неба. Найдите безопасное место", – подписал видео Росу.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября армейская радиолокационная система Румынии зафиксировала возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство. Сигнал в воздухе был обнаружен на пути к городу Галац.

В результате жители ближайших населенных пунктов получили сигнал тревоги из системы Ro-Alert с призывом пройти в укрытия.

Напомним, после инцидентов с падением частей российских дронов, атаковавших портовую инфраструктуру Измаила и Рени Одесской области, Румыния решила переместить систему ПВО ближе к населенным пунктам на берегу Дуная на границе с Украиной. Также в этом районе увеличивается количество военных наблюдательных пунктов и патрулей.

Ранее в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула и их страну, после нескольких случаев падения обломков российских дронов на румынской территории.

В то же время Столтенберг объяснил отсутствие реакции НАТО на падение Shahed в Румынии тем, что Альянс "не видит признаков, что это было преднамеренной атакой".

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