Румыния перемещает системы ПВО ближе к границе с Украиной из-за инцидента с 'Шахедами' – Reuters

После инцидентов с падением частей российских дронов, атаковавших портовую инфраструктуру Измаила и Рени Одесской области, Румыния решила переместить систему ПВО ближе к населенным пунктам на берегу Дуная вблизи границы с Украиной. Также в этом районе увеличивается количество военных наблюдательных пунктов и патрулей.

Об этом сообщает Reuters. В этих мерах безопасности, вводимых одновременно с увеличением количества истребителей F-16 и расширением беспилотной зоны издание, видит признак роста обеспокоенности румынской власти перспективами переброски войны на ее территорию.

По данным Reuters, которые издание получило от двух высокопоставленных собеседников в оборонном ведомстве, в Румынии приступили к перемещению своей ПВО ближе к границе с Украиной и населенным пунктам на берегу Дуная, украинский берег которого россияне атакуют, пытаясь уничтожить портовую инфраструктуру в Одесской области.

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Кроме того, Румыния также увеличила количество военных наблюдательных пунктов и патрулей в приграничных с Украиной районах.

"Эти меры, наряду с развертыванием четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширенной бесполетной зоной, являются признаком растущей озабоченности в Румынии и более широком альянсе НАТО тем, что война в Украине может перекинуться на ее территорию", – пишет Reuters.

Сотня американских военнослужащих и четыре истребителя F-16 американской разработки, напоминает издание, прибыли на военную авиабазу Борча примерно в 150 км к югу от Измаила. Беспилотную же зону вдоль румыно-украинской границы на 4 м в высоту и до 30 км вглубь румынской территории ввели с середины октября. В Минобороны Румынии надеялись, что это станет сдерживающим фактором для российских беспилотников, входящих в воздушное пространство Румынии.

Издание напомнило, что после заявления о выходе из Черноморского зернового соглашения Россия приступила к массированным атакам украинских портов и зерновой инфраструктуры. В частности, под удар портили порты на берегу Дуная, который является основным альтернативным Черному морю маршрутом экспорта украинского зерна.

Особенно остервенело оккупанты атаковали украинские порты Измаил и Рени, расположенные напротив Румынии на другом берегу Дуная. И после активизации этих российских атак в Румынии по меньшей мере трижды находили обломки российских дронов, которыми враг атаковал Украину.

"Единичные случаи приземления частей беспилотников в Румынии подчеркивают риск недоразумения или, что еще хуже, между Россией и НАТО, побуждающей румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом районе для защиты гражданского населения, сказали два источника на условиях анонимности", – пишет издание.

Также в Reuters рассказали, что в настоящее время в населенном пункте Плауру, расположенном в нескольких сотнях метров от Измаила, уже построено два бомбоубежища, а жители пограничного района получают предупреждения на мобильные каждый раз, когда движение российских дронов фиксируется в направлении Одесщины и Румынии.

Однако, по словам мэра местной коммуны Тудора Чернеги, эффективности предупреждений мешает плохой сигнал мобильной связи в районе.

В то же время Чернега выразил радость из-за того, что его предыдущие предостережения о падении обломков российских дронов в приграничье были услышаны.

"Два месяца назад, когда я упомянул о подозрении, что здесь мог упасть беспилотник, меня не восприняли всерьез... Сейчас все изменилось", – отметил он.

В то же время официально и румынские власти, и руководство НАТО продолжают настаивать на том, что падение российских дронов на территории Румынии – случайность.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам во время визита в Киев 28 сентября, что нет никаких доказательств того, что российские удары вблизи украинско-румынской границы были умышленным нападением на Румынию, но назвал их "безрассудными" и "дестабилизирующими".

С подобным заявлением выступил также представитель министерства обороны Румынии Константин Спину. Чиновник заявил, что не обнаружено никаких признаков того, что Россия умышленно атаковала Румынию. В то же время он подчеркнул, что характер атак на украинскую территорию вблизи границы с Румынией делает невозможным предотвращение всех нарушений, ведь "ни одна страна мира не может на 100% защитить свое воздушное пространство от всех средств нападения".

"Они (российские беспилотники) летают на очень низких высотах, иногда меньше 200 метров (над землей)... Они построены таким образом, чтобы меньше отражать радиолокационные волны", – отметил Спину.

В МО Румынии также уверяют, что не фиксировали ни одного случая российских беспилотников в воздушное пространство страны. Все три случая обнаружения обломков дронов на румынской территории "не были связаны со взрывчаткой".

Известные инциденты в оборонном ведомстве Румынии пытаются объяснить увеличением вероятности "ошибок" в результате смены россиянами тактики атак.

Собеседники издания отметили, что после усиления Украиной ПВО в Одесской области, российские дроны-камикадзе "как правило, летают ниже, что усложняет их поражение, они часто следуют вдоль русла Дуная и прибывают роями". Также в МО Румынии предполагают, что среди боевых дронов оккупанты также запускают муляжи, чтобы истощить украинскую ПВО.

Напомним, ранее в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула и их страну после нескольких случаев падения обломков российских дронов на румынской территории.

В то же время Столтенберг объяснил отсутствие реакции НАТО на падение Shahed в Румынии тем, что Альянс "не имеет признаков, что это было преднамеренной атакой".