В Румынии сообщили о вероятном нарушении своего воздушного пространства: есть данные о падении дрона

Армейская радиолокационная система Румынии зафиксировала возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство. Сигнал в воздухе был обнаружен на пути к городу Галац.

В результате жители ближайших населенных пунктов получили сигнал тревоги из системы Ro-Alert с призывом пройти в укрытия. Об этом сообщает издание Digi24.

В Министерстве обороны подтвердили, что национальная радиолокационная система зафиксировала неизвестный объект в воздушном пространстве Румынии. Жители на окраине Галаца сообщили в полицию, что вечером 29 сентября слышали громкий взрыв.

На место происшествия были направлены экстренные службы, которые приступили к поисковым работам на окраине города Галац. Спасатели ищут возможные предметы, которые могли упасть с неба. В свою очередь следователи установили координаты поиска, изолировали район и не пускают местных жителей на потенциально опасную территорию.

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Стоит отметить, что Министерство национальной обороны Румынии предупредило силы Службы воздушной полиции об очередной российской атаке на юге Украине. Радиолокационная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство после обнаружения групп беспилотников, направляющихся на территорию Украины, недалеко от границы с Румынией.

Румынский общественный активисты Раду Хоссу в соцсети X, ранее известной как Twitter, заявил, что в 2,5 км от города Галац с населением 270 тысяч человек упал российский беспилотник. По его словам, после инцидента Воздушная полиция НАТО находится в состоянии повышенной боевой готовности и летает на истребителях на малой высоте. Хоссу заявил, что в этот раз румынские власти должны ответить решительно на российские террористические атаки.

"Даже если эти дроны не были намеренно направлены Россией против Румынии, они также могут иметь значение для наблюдения за реакцией Румынии. Эти дроны прилетают в Румынию только из-за Российской Федерации, той самой, которая инициировала это незаконное, аморальное, нелегитимное и неспровоцированное вторжение", – заявил общественный активист.

Напомним, после инцидентов с падением частей российских дронов, атаковавших портовую инфраструктуру Измаила и Рени Одесской области, Румыния решила переместить систему ПВО ближе к населенным пунктам на берегу Дуная на границе с Украиной. Также в этом районе увеличивается количество военных наблюдательных пунктов и патрулей.

Ранее в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула и их страну, после нескольких случаев падения обломков российских дронов на румынской территории.

В то же время Столтенберг объяснил отсутствие реакции НАТО на падение Shahed в Румынии тем, что Альянс "не видит признаков, что это было преднамеренной атакой".