'Риск для наших граждан': в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула и их страну

В министерстве иностранных дел Румынии признали, что война, начатая Россией в Украине, "непосредственно коснулась" и этого государства. Там сказали, что полномасштабное российское вторжения в Украину составляет риск и для жителей Румынии.

Об этом заявила глава румынского внешнеполитического ведомства Луминица Одобеску, выступая на конференции "Выиграть войну. Выиграть мир" в среду, 27 сентября. Ее слова процитировало издание "Голос Америки".

"Это очень серьезно, и это представляет риск для наших граждан", – сказала Одобеску.

Так министр прокомментировала выявленные на территории Румынии обломки российских беспилотников, которыми оккупанты атаковали приграничные с этой страной населенные пункты в Одесской области Украины.

Видео дня

Одобеску подчеркнула, что это нарушение воздушного пространства государства. Она признала, что ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, а то, что в последнее время делает страна-агрессор Россия – возмутительно. Также министр напомнила угрозы со стороны РФ коммерческому судоходству в Черном море и безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что во время атаки оккупантов по припортовой инфраструктуре Измаила в ночь на 26 сентября дроны попали в паромную переправу между Украиной и Румынией. 13 сентября в Румынии также обнаружили обломки дрона после ночной российской атаки на Одесщину. Они оказались разбросанными на площади в районе городов Нуферу и Виктория в округе Тулча.

10 сентября в МИД Румынии заявили, что вызвали временного поверенного в делах РФ после очередного падения обломков дрона. Фрагменты беспилотника обнаружили в районе румынского села Плауру 9 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия использовала воздушное пространство Румынии и Молдовы во время ракетных и дроновых атак на Украину. Территория этих стран служила врагу прикрытием, так как там украинская противовоздушная оборона не могла уничтожать воздушные цели противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!