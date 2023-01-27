''Представьте, что будет, когда...'' Легенда сборной Англии рассказал, как его шокировал Мудрик

Легендарный защитник английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд восхитился дебютом украинца Михаила Мудрика за лондонский "Челси". Участник трех чемпионатов мира в составе сборной Англии отметил, что наш соотечественник произвел очень сильное впечатление, при этом пребывая явно не в самой оптимальной форме.

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Об этом Фердинанд заявил в интервью YouTube-каналу Five, пишет портал Football.London. По его словам, болельщикам и экспертам следует ожидать дальнейшего прогресса от Мудрика, который способен стать новой звездой в Англии.

"Должен сказать, что своим первым касанием он выпустил мяч за пределы поля. Все в студии посмотрели друг на друга и сказали: "Сколько? 80 миллионов фунтов?" А своим вторым касанием он заработал желтую карточку для Милнера, который должен был его сбивать, потому что знал, что Мудрик убежит. Реактивные двигатели были включены. Он быстр! Пацан еще даже не находится в игровом ритме, он не играл вообще нигде в последние шесть недель. Представьте, что будет, когда он наберет форму", – сказал Фердинанд.

Напомним, Мудрик дебютировал за "Челси" в игре с "Ливерпулем" (0:0), появившись на замену в начале второго тайма. Украинец сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника. Своими действиями 22-летний футболист сборной Украины собрал множество восторженных отзывов английских экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик установил рекорд сезона в чемпионате Англии в своем первом же матче за "аристократов".

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