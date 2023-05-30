'Представил, что комментирую для Херсона': экс-журналист 'Матч ТВ' из РФ рассказал, как его тошнит от России

Бывший комментатор телеканала "Матч ТВ" Сергей Кривохарченко выступил против агрессии Российской Федерации против Украины. Для гражданина страны-агрессора, которую он покинул из-за своей антивоенной позиции, нападение РФ на соседнюю страну стало настоящим шоком.

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Об этом Кривохарченко заявил в интервью изданию "Новая Газета Европа". Он добавил, что быстро принял решение прекратить сотрудничество с пропагандистским "Матч ТВ" и покинуть страну. Он рассказал, что у него есть украинские корни, а, кроме того, для него была ужасна сама мысль работать на трансляцию, которую можно увидеть во временно оккупированных регионах Украины.

"Для меня казалось невозможным комментировать как ни в чем не бывало. И, кстати, потом через несколько недель был оккупирован Херсон. И появилась новость о том, что первым делом в оккупированных городах включают российские телеканалы и в этот пакет входит "Матч ТВ". Я представил себе на секунду, что комментирую матч "Зенит" – "Ахмат" для оккупированного Херсона, я понял, что принял правильное решение. Я быстро понял, что покину Россию. Для меня эта война стала настоящим шоком. У меня неспроста такая фамилия. У меня отец украинец. Я с детства знаю гимн Украины. Оставаться в России после начала полномасштабной войны я не мог. Меня просто тошнило", – сказал Кривохарченко.

Напомним, во время чемпионата мира по хоккею телеканал "Матч ТВ" прекратил все трансляции поединков сборной Латвии после того, как во время трансляции в кадре появился большой баннер в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии.

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