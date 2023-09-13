'Поздно вошли'. Довбик признался, что случилось в матче Италия – Украина

Нападающий сборной Украины Артем Довбик признался, что национальной команде в игре с Италией не хватило в начале концентрации. Футболист "Жироны" отметил, что необходимо было также, как и с Англией, перетерпеть первые 25 минут.

Видео дня

"Желто-синие" слишком поздно "вкатились", что стоило им двух пропущенных мячей к 30-й минуте.

"Потому что такие команды начинают очень агрессивно, с первых минут они оказывают большое давление на защиту и всю линию обороны. Думаю, что сказалась где-то первая игра с Англией, не все восстановились и немного поздно вошли в игру", – цитирует Довбика "Взбирна".

"Где-то фарт был не на нашей стороне, а с такими командами он нужен", – добавил Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в 6-м туре отборе на чемпионат Европы по футболу проиграла команде Италии. Матч на стадионе "Сан Сиро" в Милане завершился со счетом 2:1. Как и в предыдущем поединке с англичанами, инициатива с первых минут была за нашим соперником.

Позже полузащитник сборной Украины Георгий Судаков признался, что ошибся с выбором экипировки на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Италией. Именно

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!