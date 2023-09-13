'Потом переобулся': футболист сборной Украины объяснил грубую ошибку, после которой Италия забила гол

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков признался, что ошибся с выбором экипировки на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Италией. Именно это стало главной причиной того, что 21-летний футболист на ровном месте подарил мяч соперникам, позволив тем открыть счет уже на 12-й минуте встречи.

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Об этом Судаков заявил в интервью официальному сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ). По словам игрока донецкого "Шахтера", он неправильно выбрал бутсы для скользкого газона стадиона "Сан-Сиро" в Милане, из-за чего поскользнулся и потерял мяч в простой ситуации на своей половине поля.

"Обидная ошибка – я не подобрал шипы. Понимаю, что на таком уровне невозможно совершать такие ошибки. Это будет для меня большим уроком, потому что перед каждой игрой нужно подбирать обувь. Я надел бутсы из пластика, а надо было металлические обувать. Потом переобулся, стало гораздо легче, но это моя ошибка. Я понимаю это. Хочу извиниться перед командой, перед болельщиками, потому что на таком уровне так нельзя ошибаться", – сказал Судаков.

Напомним, украинцы проиграли итальянцам в Милане и опустились на третье место в турнирной таблице группы С отбора Евро-2024. У обеих команд по семь очков, но у апеннинцев игра в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оправдался за поражение от Италии в отборе Евро-2024, отметив, что соперник ничем не удивил.

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