Появилось видео реакции футболистов сборной Украины на вылет с Евро-2024

Сборная Украины по футболу накануне вылетела с чемпионата Европы 2024 года, который в эти дни проходит на немецких стадионах. Команда Сергея Реброва по итогам группового этапа набрала четыре очка – столько же, сколько и другие участники квартета Е.

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"Сине-желтые" оказались на четвертом месте по разнице забитых и пропущенных мячей и не смогли претендовать даже на выход в 1/8 финала через топ-4 третьих позиций в группах. Ключевым для украинцев стало разгромное поражение от Румынии, за которым последовала победа над Словакией и ничья с Бельгией.

В поединке против "красных дьяволов" подопечных Реброва могла устроить и ничья, однако для этого необходимо было, чтобы Словакия и Румыния определили победителя, но они прогнозируемо сыграли 1:1. Несмотря на хорошую игру с бельгийцами, украинцы досрочно покинули турнир.

После финального свистка поединка 26 июня наши футболисты не скрывали эмоций. Многие из них готовы были расплакаться, так как игроки прекрасно понимали, что потеряли прекрасный шанс побороться за победу в одной из самых легких групп первенства.

Отметим, что после игры сборная Бельгии устроила демарш, отказавшись подходить к своим болельщикам.

Как сообщал OBOZ.UA, статистические порталы назвали лучшего и худшего футболистов в составе сборной Украины в матче с Бельгией на Евро-2024.

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