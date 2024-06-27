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Появилось видео реакции футболистов сборной Украины на вылет с Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,0 т.
Появилось видео реакции футболистов сборной Украины на вылет с Евро-2024

Сборная Украины по футболу накануне вылетела с чемпионата Европы 2024 года, который в эти дни проходит на немецких стадионах. Команда Сергея Реброва по итогам группового этапа набрала четыре очка – столько же, сколько и другие участники квартета Е.

Видео дня

"Сине-желтые" оказались на четвертом месте по разнице забитых и пропущенных мячей и не смогли претендовать даже на выход в 1/8 финала через топ-4 третьих позиций в группах. Ключевым для украинцев стало разгромное поражение от Румынии, за которым последовала победа над Словакией и ничья с Бельгией.

Появилось видео реакции футболистов сборной Украины на вылет с Евро-2024
Появилось видео реакции футболистов сборной Украины на вылет с Евро-2024

В поединке против "красных дьяволов" подопечных Реброва могла устроить и ничья, однако для этого необходимо было, чтобы Словакия и Румыния определили победителя, но они прогнозируемо сыграли 1:1. Несмотря на хорошую игру с бельгийцами, украинцы досрочно покинули турнир.

Появилось видео реакции футболистов сборной Украины на вылет с Евро-2024

После финального свистка поединка 26 июня наши футболисты не скрывали эмоций. Многие из них готовы были расплакаться, так как игроки прекрасно понимали, что потеряли прекрасный шанс побороться за победу в одной из самых легких групп первенства.

Появилось видео реакции футболистов сборной Украины на вылет с Евро-2024
Появилось видео реакции футболистов сборной Украины на вылет с Евро-2024

Отметим, что после игры сборная Бельгии устроила демарш, отказавшись подходить к своим болельщикам.

Как сообщал OBOZ.UA, статистические порталы назвали лучшего и худшего футболистов в составе сборной Украины в матче с Бельгией на Евро-2024.

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