Появилось видео инцидента, который не попал в телеэфир матча Украина – Босния и Герцеговина

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Болельщик на Арене-Львов

После окончания матча отбора на чемпионат мира по футболу-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины на поле "Арены Львов" выбежал неадекватный болельщик. Страйкер, как обычно называют таких людей, перепрыгнул рекламный щит и начал наматывать круги, спасаясь от стюардов.

Спустя минуту охрана стадиона догнала нарушителя и повалила его на газон.

Болельщик на "Арене Львов" был скручен стюардами

Судя по фотографиям, которые были сделаны после задержания, хулиган не сильно расстроился, что его догнали.

Болельщик на "Арене Львов"
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Этот момент не попал в телеэфир, но был заснят очевидцами на трибунах.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершился со счетом 1:1.

Украина едва не провалилась в обороне.

Уже на 15-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет, однако во втором тайме гости восстановили равновесие.

Андрей Ярмоленко.

После матча Петраков сказал, что в раздевалке все футболисты очень расстроены результатом.

Александр Петраков не смог сдержать эмоций

Также Александр Васильевич признался, какую ошибку он совершил в матче.

Украина - Босния и Герцеговина.
ЧМ-2022Сборная Украины по футболуСборная Боснии и ГерцеговиныАрена Львов