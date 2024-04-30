Появилось видео, что вытворяет Милевский в раздевалке своего нового клуба

Знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо" Артем Милевский попытался оригинально мотивировать своих одноклубников из своего нового клуба IGNIS, выступающего в Украинской футбольной медиалиге. Экс-игрок сборной Украины старался завести партнеров в своем дебютном матче за новую команду.

Матч с FC GFOX складывался неудачно для IGNIS и после первых 45 минут они проигрывали 0:2. Тогда слово взял Артем, и сделал это в своем фирменном стиле. Это принесло результаты и IGNIS под конец матча смог сравнять счет.

"Ну человек с мячом, что-то пытается, отдает передачу... Ден, ты не можешь мяч с фланга принять... Пацаны, спокойно, да не бойтесь, бл*дь! Не вот это вот, бл*дь! Видишь мяч летит... с тобой защитник... просто шаг, он тебя толкает – фол! Тебе говорю: "Вынеси мяч, бл*дь". Х*ли ты разыгрываешь там с Евгеничем, бл*дь?!" – не сдержал эмоций футболист.

Артем несколько минут не мог остановиться, продолжая накачивать одноклубников.

У вас что бл*дь, связка бл*дь, караоке вместе поете? Говорю не наигрывайте его, бл*дь! Не знаешь что делать – вперед в центр вынеси и все! На меня, на Федю... Так и будешь всю жизнь: ээээ..мммм... Злость нужна бл*дь! Давайте, отдыхаем бл*дь!" – подытожил Милевский.

Как сообщал OBOZ, Артем Милевский в этой же игре устроил скандал с арбитром в концовке поединке, недовольный тем, что не засчитали решающий гол.

Напомним, что Милевский в период с 2002 по 2013 год провел за киевское "Динамо" 278 матчей, забив 86 голов. В футболке сборной Украины с 2006 по 2012 год принял участие в 50 поединках, отметившись 8 забитыми мячами.

Не так давно Милевский открыл для себя общественный транспорт. Экс-динамовец у себя в соцсетях выложил видео, где он пораженный сидит в автобусе где-то в Киеве.

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