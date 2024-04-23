'Что ты бл*** не знаешь!?' Милевский слетел с катушек в первом же матче за новый клуб. Видео

Знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо" Артем Милевский феерически дебютировал за киевскую команду IGNIS, выступающую в Украинской футбольной медиалиге. Экс-игрок сборной Украины устроил скандал с арбитром в концовке поединке, недовольный тем, что не засчитали решающий гол.

IGNIS неудачно начала поединок против FC GFOX, большую часть игрового времени проигрывая в счете. Несмотря на 0:2, футболисты IGNIS смогли вырвать ничью, однако после второго гола рефери попросили пересмотреть момент.

Игроки GFOX считали, что в атаке мяч вышел за пределы поля от игрока IGNIS. Поэтому второй гол не должен был засчитан, а должен был быть аут в пользу GFOX.

Эта ситуация "сорвала крышу" у Милевского, который набросился с оскорблениями на линейного арбитра.

"Что ты бл*ть не знаешь!? Давай я стану з флажком. Что за ху*ня?. Сперва на центр показываешь, а потом идешь, что-то с ним говоришь", - заявил Артем.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В итоге взятие ворот было засчитано, а дебютный матч Артема завершился со счетом 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, Артем Милевский в период с 2002 по 2013 год провел за киевское "Динамо" 278 матчей, забив 86 голов. В футболке сборной Украины с 2006 по 2012 год принял участие в 50 поединках, отметившись 8 забитыми мячами.

Не так давно Милевский открыл для себя общественный транспорт. Экс-динамовец у себя в соцсетях выложил видео, где он пораженный сидит в автобусе где-то в Киеве.

В сентябре минувшего года в сети появилось видео с Милевским, которое шокировало болельщиков.

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