'Не понимаю, почему все говорят...' Ребров оправдался за поражение Украины от Италии в отборе Евро-2024

Футболистам сборной Украины в ключевые моменты матча с Италией в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024 было трудно успевать за интенсивностью игры. При этом "скуадра адзурра" подтвердила свой высокий уровень, а все разговоры о ее кризисе лишены смысла.

Видео дня

Такое мнение на пресс-конференции после игры выразил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом он добавил, что итальянцы его ничем не удивили, а нашим игрокам было сложно в физическом плане после трудной игры с Англией 9 сентября.

"Итальянцы не удивили, они пытались играть очень интенсивно с первой минуты. Им помог быстрый гол. Италия действовала очень интенсивно, мы иногда не успевали за этим ритмом. Не хватило одного гола. Очень сложно играть через два дня на третий. Мы пытались больше прессинговать соперника, но я видел по ребятам, что им очень тяжело – в игре с Англией они отдали много сил. Хочу еще раз напомнить, с кем мы играем. Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис", – сказал Ребров.

Напомним, украинцы проиграли итальянцам в Милане и опустились на третье место в турнирной таблице группы С отбора Евро-2024. У обеих команд по семь очков, но у апеннинцев игра в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матч отбора Евро-2024 итальянские журналисты опозорились с представлением сборной Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!