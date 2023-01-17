''Живет в 200 метрах'': российский комментатор возмутился лицемерием Кремля после удара по Днепру

Российский спортивный комментатор Кирилл Набутов возмутился лицемерием кремлевской пропаганды о единстве народов Украины и РФ. Журналист, в частности, напомнил о ракетном ударе по Днепру 14 января, где погибли несколько десятков человек, в том числе дети, а многие значатся в списке пропавших без вести.

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Об этом Набутов заявил в эфире своего YouTube-канала. Представитель СМИ, осудивший военную агрессию своей страны в отношении Украины, рассказал о разговоре со знакомой журналисткой, у которой в Днепре проживают родственники, а также пришел в негодование после слов секретаря Совбеза РФ Сергея Патрушева об украинцах.

"К вечеру понедельника количество жертв в доме, который попал под удар российской ракеты в Днепре, достигло 40 человек. Мне написала знакомая журналистка, которая все детство провела в Днепре. Она написала, что ее брат живет в 200 метрах от этого дома и все видел своими глазами. Я спросил, где остальные родственники, и она ответила, что все вернулись домой из Европы. Потому что дилемма: там нет работы, нет жилья, а здесь можно погибнуть. И под таким вопросом живут сотни тысяч людей, которых Патрушев назвал братским украинским народом. Нужны ли какие-то комментарии?" – поделился эмоциями Набутов.

Напомним, по состоянию на 11:00 17 января известно о 44 погибших в результате ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре на Набережной Победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский тренер по хортингу Юрий Васецкий вытащил из развалин дома в Днепре 10-летнего мальчика. Кроме того, в городе попрощались с тренером по боксу Михаилом Кореновским, которого оплакивал весь Днепр.

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