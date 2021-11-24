Последствия матча "Динамо" – "Бавария": прощание киевлян с Европой и наезд на судей за особое отношение

Елена Павлова
Футбол
5 минут
13,1 т.
Динамо

В пятом туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" наконец-то забило первый гол на групповом этапе текущего сезона, но все равно уступило мюнхенской "Баварии" – 1:2. Уже не 0:5, как было в Германии, но все равно это поражение дорого стоило команде Мирчи Луческу. Хотя в снегопад на "Олимпийском" она провела, наверное, лучший матч в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

OBOZREVATEL решил посмотреть, как поединок в Киеве аукнется "Динамо", а также, какие последствия могут быть для лидеров мюнхенской "Баварии".

Альфонсо Дэвис против игроков "Динамо"

1. "Динамо" в Европе – все. Поражение от "Баварии" и нулевая ничья в матче "Барселоны" и "Бенфики" привели к досрочному вылету киевлян не только из Лиги чемпионов, но и из еврокубков в целом. С одним очком после пяти встреч в группе украинцы уже даже теоретически не смогут догнать португальцев, у которых пять баллов, и они все еще ведут борьбу с "Барселоной" за второе место в квартете.

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Георгий Бущан был хорош, но в двух моментах оказался бессилен.

Да, если в первом тайме киевляне еще находились под магией "Баварии", то после перерыва футболисты "Динамо" сумели взбодриться и показать живой, динамичный футбол. Что привело к забитому мячу – первому на групповом этапе ЛЧ. Но для большего у хозяев не хватило дерзости, мастерства и скорости в принятии решений. А где-то и банального везения. Валивший в Киеве снег должен был немножко уравнять расстановку сил в это паре. Но звезды "Баварии" все-таки предрешили исход матча.

"Бавария" досрочно вышла в плей-офф.

2. У "Динамо" могли остаться шансы на ничью, если бы Юлиан Нагельсманн оставил на скамейке запасных своего главного голеадора Роберта Левандовского. Но поляк уже какой год кряду просто неудержим. А его бисиклета в киевском матче стала настоящим шедевром, "снежным чудом" и главной темой среди болельщиков в социальных сетях. После такого Роберт на 99% наконец-то получит свой заслуженный "Золотой мяч", а может и какой-нибудь приз за гол.

Шикарный гол в падении через себя от Роберта Левандовского.

Да, Левандовский не блистал на протяжении всего поединка, но свою работу он сделал. И сделал великолепно. К тому же после гола на "Олимпийском" поляк стал первым игроком в истории, кто дважды отличался в девяти матчах Лиги чемпионов кряду. И с 9 мячами возглавляет гонку бомбардиров. Что ж, может, он, конечно, и не Бог на поле, но футбольной магией точно владеет.

Динамо сыграло с Баварией в 2-м туре

3. "Динамо" оштрафуют из-за бегуна, по некоторой информации, на 10 000 евро. Такое наказание понесет столичный клуб от УЕФА, поскольку в дебюте матча судья вынужден был остановить встречу, так как на газон выбежал полуголый болельщик. И это в такой холод! Страйкер смог пересечь почти все поле, но один из стюардов сбил нарушителя с ног.

Выбежавший на поле болельщик.

4. "Динамо" ждет усиление в линии атаки. По крайней мере, такой вывод напрашивается сам собой после одного забитого мяча в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов. И забивает некогда опальный полузащитник Денис Гармаш, который переживает вторую молодость и получил в этой встрече самую высокую оценку в составе киевлян от портала WhoScored – 7,4. При этом сам игрок после матча скромно признался, что в эпизоде с голом ему повезло.

Гармаш отрабатывал и в отборе.

Также Денис отметил, что не чувствует себя форвардом, хотя тренер выпускает, а значит – что-то в нем видит. Но одного Гармаша в атаке явно не достаточно. Динамовская молодежь в Европе не тянет, как, впрочем, и легионеры. И если для украинской Премьер-лиги такого нападения, вероятно, достаточно, то в еврокубках, увы, но ловить нечего. И если киевляне не захотят тратиться зимой ради УПЛ, то летом подписание хорошего форварда видится неизбежным.

Денис Гармаш усилил игру "Динамо" в атаке.

5. Одному из лучших вратарей мира немцу Мануэлю Нойеру придется пережить немало насмешек после своего ляпа в киевском матче, когда голкипер с колоссальным опытом и мастерством промахнулся по мячу в пару метрах от ворот. Только чудом это не привело к голу – снаряд ударился об штангу. Конечно, здесь сделали свое дело валивший в столице снег, который ухудшал видимость, и скользкое поле. Но факт остается фактом.

Нойер выручал свою команду, но чуть не допустил ужасную ошибку.

6. Еще долго будет звучать эхо пенальти, не назначенного в ворота "Баварии" при счете 0:1 за нарушение на Буяльском. На 39-й минуте украинец ворвался в штрафную и упал после контакта с ногой Эрнандеса. Но VAR встал на сторону немецкого гранда.

Момент с нарушением на Буяльском.

После поединка не смог смолчать по этому поводу главный тренер киевлян Мирча Луческу: "На Буяльском был пенальти. Если бы его назначили и мы открыли счет, то картина на поле стала бы другой. В целом сегодня мы сыграли намного увереннее и смелее, чем в Мюнхене.

Но повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслужили это поражение".

Луческу и Нагельсман

7. После шикарной голевой передачи на Гармаша и массы комплиментов от тренера "Баварии" акции Виктора Цыганкова должны снова пойти вверх. Глядишь, и вскоре полузащитник "Динамо" все-таки окажется в хорошем европейском клубе. "Цыганков – отличный футболист, у него были хорошие идеи для обострения игры", – заявил Нагельсманн.

Виктор Цыганков заслужил похвалу от тренера "Баварии".

А вот у Николая Шапаренко снова сбился прицел и, кажется, что полузащитнику киевлян не хватает уверенности в собственных силах на заключительной стадии атаки. А ведь еще летом футболистом интересовались команды из Англии и Франции.

Бущан много раз спасал команду.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ракицкий спас для России еврокубки.

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