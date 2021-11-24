Последствия матча "Динамо" – "Бавария": прощание киевлян с Европой и наезд на судей за особое отношение

В пятом туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" наконец-то забило первый гол на групповом этапе текущего сезона, но все равно уступило мюнхенской "Баварии" – 1:2. Уже не 0:5, как было в Германии, но все равно это поражение дорого стоило команде Мирчи Луческу. Хотя в снегопад на "Олимпийском" она провела, наверное, лучший матч в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

OBOZREVATEL решил посмотреть, как поединок в Киеве аукнется "Динамо", а также, какие последствия могут быть для лидеров мюнхенской "Баварии".

1. "Динамо" в Европе – все. Поражение от "Баварии" и нулевая ничья в матче "Барселоны" и "Бенфики" привели к досрочному вылету киевлян не только из Лиги чемпионов, но и из еврокубков в целом. С одним очком после пяти встреч в группе украинцы уже даже теоретически не смогут догнать португальцев, у которых пять баллов, и они все еще ведут борьбу с "Барселоной" за второе место в квартете.

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Да, если в первом тайме киевляне еще находились под магией "Баварии", то после перерыва футболисты "Динамо" сумели взбодриться и показать живой, динамичный футбол. Что привело к забитому мячу – первому на групповом этапе ЛЧ. Но для большего у хозяев не хватило дерзости, мастерства и скорости в принятии решений. А где-то и банального везения. Валивший в Киеве снег должен был немножко уравнять расстановку сил в это паре. Но звезды "Баварии" все-таки предрешили исход матча.

2. У "Динамо" могли остаться шансы на ничью, если бы Юлиан Нагельсманн оставил на скамейке запасных своего главного голеадора Роберта Левандовского. Но поляк уже какой год кряду просто неудержим. А его бисиклета в киевском матче стала настоящим шедевром, "снежным чудом" и главной темой среди болельщиков в социальных сетях. После такого Роберт на 99% наконец-то получит свой заслуженный "Золотой мяч", а может и какой-нибудь приз за гол.

Да, Левандовский не блистал на протяжении всего поединка, но свою работу он сделал. И сделал великолепно. К тому же после гола на "Олимпийском" поляк стал первым игроком в истории, кто дважды отличался в девяти матчах Лиги чемпионов кряду. И с 9 мячами возглавляет гонку бомбардиров. Что ж, может, он, конечно, и не Бог на поле, но футбольной магией точно владеет.

3. "Динамо" оштрафуют из-за бегуна, по некоторой информации, на 10 000 евро. Такое наказание понесет столичный клуб от УЕФА, поскольку в дебюте матча судья вынужден был остановить встречу, так как на газон выбежал полуголый болельщик. И это в такой холод! Страйкер смог пересечь почти все поле, но один из стюардов сбил нарушителя с ног.

4. "Динамо" ждет усиление в линии атаки. По крайней мере, такой вывод напрашивается сам собой после одного забитого мяча в пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов. И забивает некогда опальный полузащитник Денис Гармаш, который переживает вторую молодость и получил в этой встрече самую высокую оценку в составе киевлян от портала WhoScored – 7,4. При этом сам игрок после матча скромно признался, что в эпизоде с голом ему повезло.

Также Денис отметил, что не чувствует себя форвардом, хотя тренер выпускает, а значит – что-то в нем видит. Но одного Гармаша в атаке явно не достаточно. Динамовская молодежь в Европе не тянет, как, впрочем, и легионеры. И если для украинской Премьер-лиги такого нападения, вероятно, достаточно, то в еврокубках, увы, но ловить нечего. И если киевляне не захотят тратиться зимой ради УПЛ, то летом подписание хорошего форварда видится неизбежным.

5. Одному из лучших вратарей мира немцу Мануэлю Нойеру придется пережить немало насмешек после своего ляпа в киевском матче, когда голкипер с колоссальным опытом и мастерством промахнулся по мячу в пару метрах от ворот. Только чудом это не привело к голу – снаряд ударился об штангу. Конечно, здесь сделали свое дело валивший в столице снег, который ухудшал видимость, и скользкое поле. Но факт остается фактом.

6. Еще долго будет звучать эхо пенальти, не назначенного в ворота "Баварии" при счете 0:1 за нарушение на Буяльском. На 39-й минуте украинец ворвался в штрафную и упал после контакта с ногой Эрнандеса. Но VAR встал на сторону немецкого гранда.

После поединка не смог смолчать по этому поводу главный тренер киевлян Мирча Луческу: "На Буяльском был пенальти. Если бы его назначили и мы открыли счет, то картина на поле стала бы другой. В целом сегодня мы сыграли намного увереннее и смелее, чем в Мюнхене.

Но повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслужили это поражение".

7. После шикарной голевой передачи на Гармаша и массы комплиментов от тренера "Баварии" акции Виктора Цыганкова должны снова пойти вверх. Глядишь, и вскоре полузащитник "Динамо" все-таки окажется в хорошем европейском клубе. "Цыганков – отличный футболист, у него были хорошие идеи для обострения игры", – заявил Нагельсманн.

А вот у Николая Шапаренко снова сбился прицел и, кажется, что полузащитнику киевлян не хватает уверенности в собственных силах на заключительной стадии атаки. А ведь еще летом футболистом интересовались команды из Англии и Франции.

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