Перед нестандартной паузой. Чего ждать в 6-м туре еврокубков для 'Динамо' и 'Шахтера'

Сегодня начинается 6-й тур ЛЧ, а послезавтра пройдут матчи ЛЕ и ЛК. Учитывая прошлые встречи, именно этот игровой слот окончательно наметит будущее украинских команд. Пока все не завершено до конца ни для "Шахтера", ни для "Динамо", но последующие соперники станут самым сложным вызовом всей кампании. OBOZ.UA рассказывает, на что обратить внимание у испанцев и немцев и какие сильные стороны наших команд могут дать преимущество.

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Для команд предстоящие поединки станут последними в году. После чего они вернутся на поле уже в январе будущего года, а не в середине февраля, как это было раньше.

Последний тур в тонусе?

Непростая победа "Шахтера" над "Ворсклой" в УПЛ продлила период сложных декабрьских матчей. Потеря очков с "Рухом", теперь полтавчане, дальше - "Бавария" и "Полесье". И это при том, что уже через неделю наша лига идет на паузу, а вот Лига чемпионов продолжится. Горняки начинают думать о своем предстоящем зимнем пути, где соперники не будут терять концентрацию в отпуске.

Неоднократно мы говорили о проблеме тонуса с таким растянутым календарем и теперь она проявит себя по полной. У горняков и без того снижается креативность, а любой переломный эпизод может свести на нет самый выгодный результат (что показала игра против "ПСВ"). После "Баварии", украинцев ждут январские матчи, где футболистов еще нужно мотивировать. По поводу будущего соперника мы можем вспомнить 7:0 в Мюнхене, но за 9 лет изменилось абсолютно все.

"Баварию" (не)можно победить?

Современная "Бавария" – середняк Лиги чемпионов. После издевательства 9:2 над загребским "Динамо" мюнхенцы словно исчерпали свой голевой потенциал и за следующие 4 матча турнира смогли забить только трижды. Да и эти матчи не вовсю показывают реальное состояние их тренерского штаба. Проиграли "Барселоне", но это отличный коллектив Флика; затем переиграли "ПСЖ", который прямо сейчас проваливается во всех международных матчах и победа над ними не рассматривается как достижение.

"Бавария" объединила невероятное: она лидер ЛЧ по среднему владению мячом (66%) и по количеству ударов по воротам (более 20 за игру), а 9 из 10 передач их игроков точны. Однако, несмотря на 9 ударов за игру в творение и множество разрезных пасов, ей не хватает креативности - в большинстве случаев Сане, Олисе или Кейн пробивают в центр, где подстерегает голкипер. А еще они часто теряют мяч в атаке, чем нужно воспользоваться.

В защите также: удачные отборы и перехваты миксуют с офсайдными ловушками, однако "Барселона" показала, что Ким, Дэвис и Упамекано могут быть пройдены один в один или быстрым розыгрышем, что могут продемонстрировать Конопля и Зубков на правом фланге. Выходить из любого прессинга подопечные Компани будут преимущественно низом, из-за короткой передачи, заброса и длинных передач для них не характерны.

На что обратить внимание "Шахтеру"? На компактность. Немцы сложно преодолевают насыщенную защиту, игра в 3 центрбека с низкими позициями опорников поможет выдержать бесконечное давление. Безусловно, Резник возглавит оборону и будет делать максимум для защиты ворот, но полагаться исключительно на его реакцию - безумие. Центральная зона будет играть со ставкой на контроль от Крыськива и Судакова. В этом матче их роль – не дать сделать вертикальную передачу. Гол будет для нас настоящим праздником, защита "Баварии" все же опытная. Но и там можно найти щели.

"Динамо" существует в двух непересекающихся мирах

Лидер украинского чемпионата уйдет на перерыв выше прямого конкурента: "Шахтер" в последнем предпаузном туре УПЛ все равно припаркуется ниже киевлян. "Динамо" в Украине действительно интересная команда, у которой есть все шансы забрать себе чемпионство по итогу сезона. Только та самая январская кампания в еврокубках дает нам повод беспокоиться, ведь глубины состава на 2 матча посреди отдыха у команды нет. Равно как и ярких лидеров.

Смотреть в таблицу Лиги Европы смогут только действительно смелые люди. Ведь ситуация нетипичная для "Динамо". Возьмем для примера последние 5 лет: за это время киевляне дважды попадали в плей-офф ЛЕ, когда выпадали из квартетов Лиги чемпионов, дважды не преодолели групповой этап Лиги Европы и только один раз не попали в основную часть турниров. То есть текущее абсолютное дно никогда не характеризовало украинского гранда, как бы плохо ни завершалась еврокампания. Завершить групповой этап без очков и голов – большое исключение, чем закономерность. В этот раз "Динамо" - единственная команда турнира, у которой пока ни одного зачетного балла. Пришел первый гол с суперударом Кабаева, но даже факт лауреата на гол всего Этапа не улучшает настроение. В Лиге Европы нет даже намека на ту команду, которая играет в УПЛ, и это плохо. Даже дополнительные показатели могут не помочь.

"Реал Сосьедад" - матч престижа для киевлян

Испанцы – последняя попытка зацепиться за престиж. "Динамо" отстает от зоны стыков на 5 очков, но минимальная математическая вероятность попасть в них все равно остается. Если игрокам важно имя клуба хотя бы среди фанатов, то им следует бороться за первую победу против сильного клуба, а не откровенно слабого "РФШ".

"Реал Сосьедад" - очередной середняк турнира, во многом похожий на киевлян. Ставка на один фланг, избегание длинных передач, попытка комбинационно дойти до чужих ворот. Даже те, кто особо не следит за Ла Лигой, слышал фамилии главных действующих лиц "Сосьедад" - Оярсабаль, Мендес, Оскарссон, Субименди и Пачеко. Все вместе они дают подвижность передней линии. Неудивительно, если нам придет очередной гол из-за ошибки в центральной зоне – в этом сезоне меняющиеся пары столичных центрбеков не в состоянии наладить оборону.

Команда Альгуасиль может проиграть, даже если будет статистически лучше весь матч. Они умеют навязать свой стиль (в лидерах ЛЕ за владением мячом), отдать точный пас и найти точный момент для удара из-за пределов штрафной. Но много голов в играх с участием "Сосьедада" не бывает. Левый фланг Вивчаренко с Кабаевым и подключение Ваната снова станут основой атаки, ведь Шапаренко закроют. Это действительно может сработать, Арамбуру и Кубо часто заставляют своих фанатов хвататься за голову из-за индивидуальных ошибок. Если удастся забить - мы простим динамовцам любой автобус, лишь бы количеством удержали преимущество.

5 матчей показали, что "Динамо" полностью проваливает один тайм, чаще всего – второй. Поиздеваться над командой Шовковского до перерыва смогла только "Рома", все остальные добивали киевлян точными заменами во второй 45-минутке. Украинцы умеют (хоть и неуверенно) доходить до чужих ворот и даже бить, была бы только точность. Испанцы в свою очередь безудержны в атаке и плохи в защите, скорость в контратаках поможет угрожать их вратарю. Главное только понять, какой из таймов мы отдаем и выжать результат из остальной игры.